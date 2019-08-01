根本是精靈住的！花蓮夢幻蘑菇屋　還有拉拉熊下午茶、岩壁浴缸

點評：感覺從裡面走出一個公主都不意外XD



▲隱身森林中的蘑菇屋，就算有個精靈飛出來都不意外。（圖／部落客《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》提供，以下皆同，請勿任意翻攝）



記者周姈姈／綜合報導

這裡根本就是精靈居住的夢幻村落！超療癒的「蘑菇屋」就藏在花蓮吉安鄉，除了外觀可愛之外，室內設計也一點都不馬虎，裡頭設有岩壁浴缸和投射電影裝備，能讓旅客泡澡、耍廢看電影；另外，只要入住蘑菇屋，就能享用免費招待的豐盛下午茶，超萌的拉拉熊鬆餅完全捨不得吃下肚。



▲入夜之後，蘑菇屋就會點燈，看起來更加浪漫。



「花見幸福莊園蘑菇屋」是女主人珊珊醞釀10年的夢想民宿，擁有專屬的森林庭園，園區內的一景一物皆能看見珊珊的用心，其中最特別的是，隨著季節不同，這裡也會展現出多變的景象；只要落羽松季節一到，蘑菇屋就會被一整片落羽松林包圍，超級療癒。



▲只要來的季節對了，就可以看見蘑菇屋被落羽松林包圍的美景。





▲波浪形狀的橘色小矮牆，點亮了整個園區，看起來更加生動可愛。



從外觀來看，蘑菇屋就是一大一小，大朵蘑菇屋主要是住宿區域，最多可以住4個人，採用樓中樓設計，小朵蘑菇屋則是衛浴泡澡空間；此外，蘑菇屋的客廳也非常寬敞，不管是壁爐木柴、沙發、電視或是桌子通通都有，就連房內燈光都不馬虎，給人一種溫暖、像回到家的感覺。



▲大朵的蘑菇屋主要是住宿區，小朵的則是衛浴空間。





▲打開蘑菇屋的大門，彷彿就能走進童話故事中。



一踏進蘑菇屋中，席捲而來的是溫馨的甜蜜感，房內裝潢呈現莊園古堡風格，一瞬間會有彷彿走進童話故事中的錯覺，更驚喜的還不只這樣，民宿主人早就在桌上擺好超豐盛的下午茶，因此《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》提醒，入住蘑菇屋一定要在下午3點就來check in，這樣才能好好品嚐超萌的拉拉熊鬆餅、兩層英式甜點和繽紛水果優格，每一樣都是民宿主人精挑細選，所以來蘑菇屋之前千萬別吃太飽！



▲蘑菇屋內設計處處都看得到民宿主人的用心，讓人一踏進屋內就有回家的甜蜜感。





▲民宿主人貼心提供一套豐盛下午茶，旅客要記得準備另一個胃來裝這些甜點。



接著來到蘑菇屋2樓，這裡不僅有軟綿綿的床舖，甚至還有超酷的投影設備，電影會投射在牆上，旅客可以邊躺在床上邊看電影；房內除了有民宿提供的DVD，旅客也可以攜帶喜愛的DVD來這裡看，或是將投影機連上手機，廢在床上追劇。



▲2樓除了床舖以外還有投射電影的裝備，一邊躺床一邊看電影實在太愜意。



來到蘑菇屋不僅能睡得舒服，就連洗澡也很講究！蘑菇屋的浴室內打造一座岩壁泡澡浴缸，可以泡2個人，泡澡時暖呼呼的霧氣繚繞而上，非常紓壓，彷彿所有的煩惱和疲倦都不見了。



▲岩壁浴缸可不是裝飾品，旅客可以坐在裡頭泡個熱水澡放鬆一下。



另外，如果旅客有一個當白雪公主的夢想，來到蘑菇屋也可以實現，民宿有提供白雪公主衣服，讓大人、小孩和情侶都能換裝，陶醉在童話世界中。



▲民宿主人珊珊還會變身白雪公主，迎接每一位來到蘑菇屋的旅客。



花見幸福莊園蘑菇屋

地址：花蓮縣吉安鄉慶豐村中山路三段851號

電話：0936－168851（訂房記得說要找最漂亮得珊珊）

＊以上圖片皆由部落客《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》授權提供，現有經營：部落格、粉絲團。