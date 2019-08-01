一站吃遍20間世界級餐酒！異國風情美食節9/28華山登場

▲異國風情美食節集結了20間台北最夯餐廳。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／採訪報導

想一次吃遍世界各國的美食嗎？異國風情美食節9/28、9/29將在台北華山文創園區舉辦，集結20間台北最夯餐廳、超過60款美酒，50元銅板價就能吃到世界級餐酒，還有5大互動體驗，精采可期。

▲各餐廳除了提供原有的餐點外，也推出美食節獨家私房料理。（圖／記者徐溱謐攝）

今年度的異國風情美食節集結了美國、法國、義大利、日本、中國、印度、西班牙等各國料理，20間台北最夯餐廳除了提供原有的餐點外，也祭出美食節獨家私房料理，還有頂級葡萄酒、威士忌、法國香檳、清酒、精釀啤酒及干邑等超過60款美酒佐餐，餐點售價只要50元至250元。

▲Antico Forno老烤箱義式披薩餐酒的西西里冷茄涼拌與水牛乳酪。（圖／記者徐溱謐攝）

這次的餐廳名店包括包含米其林推薦的《Verde時尚蔬食》、2017至2019義大利紅蝦評鑑Best Pizzeria的《Antico Forno老烤箱義式披薩餐酒》、亞洲50大酒吧第3名的《INDULGE Bistro》、股神巴菲特最愛的《Smith & Wollensky Taipei》及《W Taipei紫艷中餐廳》等。

▲Smith & Wollensky Taipei廚藝總監Cale Jackson現場示範名菜「香煎北海道干貝庫斯庫斯」。（圖／記者徐溱謐攝）

美食節最大賣點除了能一站滿足口腹之慾外，還有5大美食美酒互動體驗，包括18堂絕配品酩課程、侍酒師帶路美食美酒團、波馬利香檳氣泡酒競賽、名廚上菜秀，法國香檳吧展區則有無限量提供法國香檳搭配英國生蠔及台中Dida乳酪職人每天現做的新鮮乳酪。

▼台中Dida乳酪職人將在美食節上提供新鮮乳酪。（圖／記者徐溱謐攝）