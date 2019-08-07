點評：那個海膽太誘人了吧！





文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

水森水產是近年台中很夯的生猛海鮮火鍋餐廳，現撈活跳跳海鮮是其特色，在google評論能夠高達4顆星，更是厲害。當台中各家火鍋以和牛、龍蝦等頂級食材為主打時，水森水產 直接推出海膽牽和牛套餐，整盒海膽直接上桌，還推出海膽3吃讓你吃到厭世，相當霸氣！想不到M9和牛也有淪為配角的一天，吃膩了爆蝦鍋、龍蝦鍋，那就改吃海膽鍋，讓你直呼受不了！

水森水產隱身在台中南屯區大墩十一街中，靠近大墩、公益路家樂福，正旁邊有收費停車場（目前無特約），朋友、同事、家庭來這吃大餐，不用擔心不好停車。

一樓的空間以單人吧台式的座位為主，來用餐的大多家庭客，主要坐在二樓。一旁水族箱中則是水森的靈魂主角～活跳跳的生猛海鮮。

饕客點餐後才開始處理，現點現撈，保證尚青，用餐等待時間會稍久一點，不過這是值得的。

周末中午時段，還不到12點就已經客滿，甚至連包廂也坐滿人，很多熟客都知道要事先電話預約，不怕到現場沒位置也省去等待時間。

半開放式的包廂，很適合同事聚會慶生、家族用餐。（低消方式請洽店家）

2019年夏天推出兩款全新雙人套餐，海膽牽和牛＄2980有一整盒的海膽、三和聚鼎＄2980則是一次能吃到三個國家的和牛肉。

套餐加購其他單點品項，可以更飽足、更豐富。若是四個人來，剛好可以這兩款各點一套，以免海膽吃到厭世。

每桌都有一壺無糖熱茶可以暢飲，並且提供玫瑰鹽、沾海鮮熟食的柚子醬、生魚片用的醬油，以及濕紙巾讓人吃海鮮不用怕沾手。正式餐點來之前會先招待個小菜，這是店家自製泡菜，辣中微甜微酸，口感爽脆很開胃。

手作前菜2份～涼拌魚皮

每次提供的前菜不同，這次涼拌魚皮軟Q、滑溜又帶有脆度，不是那種軟軟爛爛的口感，味道清爽乾淨，不會有過多的魚腥味！Blue個人還滿喜歡的。

海膽牽和牛套餐

這個套餐真的超霸氣，一般吃火鍋都以和牛、波士頓龍蝦為主角，水森水產 豪邁推出海膽牽和牛套餐，火鍋主角直接換人當！

2個人吃這樣其實很剛剛好～

蔬菜拼盤

蔬菜拼盤種類多元而且已天然蔬菜為主，整個拼盤色彩繽紛，有番茄、香菇、玉米、紫洋蔥、金針菇、黑木耳、高麗菜、青江菜、花椰菜等。

海膽牽和牛套餐以昆布為鍋底，菜盤中也沒有加工的火鍋料，加入蔬菜燉煮後的湯底更能吃出肉品與海鮮的甘甜鮮美。

肉類拼盤：澳洲M9級和牛＋鮮嫩雞腿肉

水森雖然以活體海鮮打響知名度，在肉品挑選也相當用心，看這澳洲M9級和牛油花分布均勻又大片，單吃也很鮮甜飽嘴。

雞肉選用雞腿部位，而且貼心去除骨頭，一旁的胡麻醬可以搭配煮熟的雞腿肉使用。

海鮮拼盤＋精選盛合刺身＋木盒海膽

刺身以當季新鮮時令魚種為主，每次種類數量略有不同。

今天吃的有紅魽、海鱺、鮭魚，生魚片厚度相當有誠意，魚肉中的筋處理得很乾淨，厚切魚肉也可以讓人輕鬆享用，不用擔心咬不爛。

紅魽、海鱺，魚肉札實；鮭魚油脂豐沛，還看得到表面晶亮晶亮的呢～

牡丹蝦有貼心去殼除腸泥，捲成一圈圈造型，蝦肉入口香甜滑潤，唉呦喂呀～太甜美了啦！

不敢生吃蝦頭的話，水森可以炙燒處理，讓米飯吸收濃郁蝦膏，炙燒之後蝦殼香氣更是誘人，同一隻蝦一次可感受到不同風味。

接著就是這次火鍋套餐的主角了！整盒海膽霸氣上桌，數量更是多到讓你可以海膽三吃。

第一吃當然是品嘗原味；第二次搭配合和牛一起享用；第三吃則是加入雜炊中，集合海陸精華於一碗。

澳洲M9級和牛下鍋涮個幾秒鐘中就可以起鍋了，記得要粉嫩嫩的喔～不要燙過頭了！

接著將海膽平鋪在和牛上方，想浮誇疊滿滿都可以。

海膽和牛捲入口先是那和牛肉汁的鮮甜，接著海膽濃郁滋味，直接在嘴巴中爆炸開來，襲擊口腔中每個角落。妮妮布魯比較建議，一片肉夾一片海膽就很剛好，圖片中我們海膽夾的太多，一口咬入時整個被海膽急得頭昏轉向，唉呦我的媽！這超級濃阿～

海鮮拼盤中有天使紅蝦、軟絲、干貝、蛤蠣。

干貝的大小與厚度整個完勝50元硬幣。

蛤蠣顆顆逼近50元硬幣大小。水森的海產種類數量或許不是最多，不過顆顆嚴選，尺寸都很驚人。

干貝建議不要煮到完全熟透，中間保留軟度，口感更好。

生魚片、干貝都厚切！天使紅蝦當然也要夠大隻才行。

整隻透抽也是選肉厚大隻款，肉質很彈牙。

吃到最後這鍋精華不能浪費，交給服務員幫我們整鍋煮成雜炊通通吃下肚。

鍋中加入米飯、雞蛋、海苔、蔥花，整個烹煮過程由店員服務，不用擔心自己煮到失敗。

最後再鋪上海膽、松露，享用前記得先攪拌一下，整碗粥整個海膽、松露到不行，逼逼～太犯規了！

當月壽星送主廚特別握壽司（依店家現場活動規定）

這次是鮭魚三重奏，鮭魚肉包附白飯，加上炙燒過後的蟹膏、鮭魚卵，一口吃下海味爆滿大大滿足。

和風龍蝦沙拉＄520

龍蝦冰鎮過後，肉質更紮實彈牙，沙拉清脆爽口，加上酸甜開胃的醬汁，很適合炎炎夏日享用。

比目魚炙蟹膏 一貫120元

肉食控選擇三和聚鼎套餐的話，可以點個比目魚炙蟹膏來感受一下整個口腔被海味襲擊的感覺，不過被轟炸的程度還是要海膽牽和牛套餐才夠威力。

飛魚卵手羽先＄180

之前很流行的雞翅飯來到水森之後，塞的不是白飯，而是將雞翅中間塞入滿滿的飛魚卵，每一口都能感受到飛魚卵在嘴巴中跳動。

飯後甜點～奶酪

看似一般的奶酪，水森的奶香濃郁，口感綿密。

喜歡吃活跳跳海鮮的人，推薦可以來水森水產試試看，現在又推出限量的海膽牽和牛套餐更是過分，愛吃海膽的老饕，記得把握這次活動，保證讓你吃到厭世也甘願。

水森水產

地址：台中市南屯區大墩十一街165號

電話：0423200109

營業時間：11：00～1400、17：00～21：30

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