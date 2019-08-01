停車調漲、4UBike站不租借！「大稻埕煙火秀」交通完整版

▲「2019大稻埕情人節」將於本週六日在延平河濱公園登場。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

記者彭懷玉／台北報導

「2019大稻埕情人節」將本週六日在延平河濱公園登場，最令人期待的480秒煙火秀將於晚間8點施放，勢必湧入眾多人潮，為避免交通紊亂，附近鼓勵大家踴躍搭乘大眾運輸前往活動現場，3日、4日淡水河3號到5號水門管制車輛通行及堤外停車場（格）取消，從3日晚間周邊市區道路實施交管，有計劃前往的民眾需多加注意。

▲大稻埕情人節最令人期待的480秒煙火秀將於3日晚間8點施放。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）



水門管制在大稻埕碼頭、延平河濱公園的活動場域部分：

一、車輛部份

1. 淡1號水門於8月3日16時30分至23時車輛禁止通行；8月3日23時至8月4日23時，由1號水門進入之機車僅能自3號水門出，禁止北上。

2. 淡2號、淡5-1號水門於8月3日16時30分至23時自行車禁止通行。



3. 淡3號水門8月3日6時至16時30分車輛只出不進；16時30分至23時管制車輛(汽、機、自行車)進出；8月3日23時至8月4日23時管制車輛(汽車)進出，惟機車堤外便道可往南通行，禁止往北。



4. 淡4號水門8月3日6時至16時30分自行車只出不進；8月3日16時30分至17時自行車禁止通行，17時至23時為緊急醫療應變通道管制人、車禁止通行。



5. 淡5號水門於8月3日6時至16時30分車輛只出不進；16時30分至23時管制車輛(汽、機、自行車)進出；8月3日23時至8月4日23時管制車輛(汽、機車)進出，惟SNG車、消防車、救護車及持有通行證車輛除外。



6. 淡6號水門於8月3日16時30分至23時，管制車輛禁止通行。

▲大稻埕情人節煙火秀模擬畫面。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）



二、自行車、行人管制通行

1. 1號~6號水門：8月3日6時至16時30分自行車只出不進，16時30分至23時自行車禁止通行。



2. 斜坡入口等自行車道用道(兩側)：8月3日16時30分至23時 (臺北橋由新北市引入之自行車道斜坡入口、及社子島(力泰水泥預拌場附近)入口自行車道處，及敦煌觀景平台自行車道出入口)自行車禁止通行。



3. 8月2日12時至8月5日18時淡3號至淡5號水門區域，因活動設備搭建至撤場期間，管制自行車騎行，請用牽行。



4. 8月3日18時至23時連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道之「大地重現」陸橋管制淨空。



5. 8月3日18時至23時敦煌景觀平台人流管制3000人，自行車禁止通行。



6. 忠孝橋兩側人行道於8月3日19時至21時管制行人通行，台北橋兩側人行道於8月3日19時至21時管制行人逗留。



周邊道路管制 8月3日18時起，大稻埕碼頭周邊道路將實施階段性交通管制，管制範圍南起忠孝西路 (塔城街至環河北路)，北至涼州街（環河北路至延平北路），東至延平北路－塔城街(不含延平北路、塔城街)，西到環河南、北路（含道路），並在重慶北路民生西路口、重慶北路南京西口路、延平北路長安西路口及塔城街鄭州路口設置管制點，禁止車輛往西行駛，另在西寧南路忠孝西路口及環河南路忠孝西路口設置管制點，禁止車輛往北行駛。



另，延平北路民權西路口及環河北路民族西路口設置管制點，管制車輛往南行駛；市民高架道路，東往西車輛禁止下環河北路匝道口，請提前下匝道或續行忠孝橋。自20時25分起，承德路民生西路口設置管制點，禁止車輛往西行駛。另為避免交通擁塞，請駕駛人20時至21時避開行駛忠孝橋及臺北橋。

▲2019大稻埕情人節8月3日起周邊實施交管。（圖／觀傳局提供）



停車場及停車格位取消及周邊道路停車管制部分：

淡3號至淡5號水門間堤外停車場8月2日12時至8月4日24時管制淨空，堤外道路停車格8月2日12時至8月4日24時取消，並將於8月2日12時進行車輛移置；民生西路（延平北路至重慶北路段）、長安西路（延平北路至重慶北路段）南側路邊停車格、重慶北路(民權西路至忠孝西路)西側8月3日12時至23時取消路邊停車格及假日黃線停車；民生西路（環河北路至重慶北路）、延平北路（民權西路至忠孝西路）8月3日12時至23時取消假日黃線停車。

活動期間中興橋、忠孝橋、臺北橋、環河快速道路（含新北市）及周邊道路加強違規停車取締，對緩行逗留車輛管制驅離。另為避免造成大量車輛湧入活動現場，造成道路壅塞，大稻埕公園、朝陽公園、塔城公園、市民大道塔城段地下停車場及洛陽立體停車場於108年8月3日、4日每日12時至21時，調整停車費率為每小時新臺幣60元，請民眾多搭乘大眾運輸前往。

▲YouBike永樂市場站、捷運北門站3號出口、大稻埕公園站及聯合醫院中興院區站於8月3日17時至23時暫停營運，不提供借還服務。（圖／記者季相儒攝）



YouBike管制： YouBike永樂市場站、捷運北門站3號出口、大稻埕公園站及聯合醫院中興院區站於8月3日17時至23時暫停營運，不提供借還服務。



公車改道及站位取消大稻埕碼頭內「延平宮」與「大稻埕碼頭」公車站於8月3日6時起至8月4日23時止，配合水門管制暫時取消停靠；另因應8月3日18時至23時交管，行經管制區域內及周邊之市區公車配合改道，且暫時取消停靠部分公車站，詳情可至臺北市公共運輸處公車動態資訊系統、大臺北公車網查詢。



河面管制：8月3日15時起至21時30分大稻埕碼頭以北400公尺及忠孝橋南側橋墩水域為煙火佈彈區，請所有船舶與遊憩設施勿靠近該水域，15時起至21時30分大稻埕碼頭（臺北端）及忠孝碼頭（新北端）不提供靠泊。



加強疏運 8月3日活動周邊道路交通管制，且會場不提供停車位，為疏運活動人潮，8月3日活動當天捷運淡水信義線、中和新蘆線與松山新店線及行經活動會場周邊之市區公車將視情況機動加密班次，請民眾多加利用大眾運輸工具參加活動。