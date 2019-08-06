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吃得到李鹹冰！台北古早味「純豆花」　還有芋圓粉粿豆花超大一份

接力吃下去吧 老K！ 老K

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：夏天就是要吃冰！
ETtoday餓勢力

▲▼純豆花。（圖／老K提供）

文、圖／老K

夏天真的熱死人的天氣，通常出門沒多久就想找冰吃呀XD

▲▼純豆花。（圖／老K提供）

這家純豆花－豆乳／綿綿冰是上個月才開的新店，之前散步時發現的，就在麗山國小旁邊的巷子。

▲▼純豆花。（圖／老K提供）

▲▼純豆花。（圖／老K提供）

吃冰有冷氣就是爽。

▲▼純豆花。（圖／老K提供）

雖然是新開的，但有掛木牌菜單就是古早味。

▲▼純豆花。（圖／老K提供）

老K點了一個阿嬤的李鹹冰，美姬則點了芋圓粉粿豆花。

▲▼純豆花。（圖／老K提供）

阿嬤的李鹹冰（40元）

這碗冰比想像的還要大碗。

▲▼純豆花。（圖／老K提供）

上面還有李鹹的碎塊，吃起來酸酸甜甜冰冰好爽快呀XD好久沒有吃到這種蜜餞冰了，以後內湖就吃的到了真開心呀。

▲▼純豆花。（圖／老K提供）

芋圓粉粿豆花（50元）

豆花又更大一碗了，配料給的很大方。

▲▼純豆花。（圖／老K提供）

豆花是帶點焦香蠻滑順的。

▲▼純豆花。（圖／老K提供）

黑糖粉粿Q軟，黑糖香氣蠻重的，蠻好吃的。

▲▼純豆花。（圖／老K提供）

芋圓雖然是走小巧路線，不過吃起來Q彈中帶點紮實，而且吃的到芋頭粒，也是蠻不錯的，如果喜歡他們家芋圓的朋友，有賣生的，可以自己買回家煮。

▲▼純豆花。（圖／老K提供）

豆花上面還有一小球的黑糖綿綿豆，搭配豆花吃很讚。

K的小叮嚀：很久沒在內湖發現好吃的豆花了，這家的豆花表現不錯，配料也很搶眼，還有古早味的李鹹冰很對老K的口味，應該會蠻常來的的吧XD推薦給大家。

純豆花－豆花／豆乳／綿綿冰

地址：台北市內湖區麗山街340號
電話：0287978955

老K
接力吃下去吧 老K！
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關鍵字： 純豆花 老K 達人美食 美食情報 台北市美食 內湖美食 內湖豆花店 麗山國小周邊美食

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