點評：看起來好好吃哦～

文、圖／食癮，拾影

說起美食，除了小吃之外，台灣人最愛吃的或許就是火鍋了吧！不論是再什麼季節，與家人、朋友或是同事，聚餐總得來上一桌火鍋，才覺得是最完整的相聚。

明明是夏天，卻發現新店街上的火鍋店反而變多了，在靠近七張捷運站的北新路上，一間有著紅色招牌的店家總在夜裡亮起燈光，「就是辣重慶老火鍋」光是店名就讓人對於辣度有無限想像，而在途經店面時，店門微開而隱隱傳出的麻辣香氣，更是令人垂涎不已。

貫徹一二樓的麻辣椒香，是座落在熱鬧馬路旁的火鍋店。老闆與來自重慶火鍋廚王「向川東」學習，將重慶正宗的味道引入店內，推開門之後，撲鼻而來的就是誘人的火鍋氣息，還未坐定點菜，早已被香氣醺得飢腸轆轆。

▲通往二樓的階梯口，放著麻辣鍋底中所加入的各樣香料食材。

據說湯底中加入了三十多種香料，包含：多種辣椒、花椒、丁香、小茴香、八角、荳蔻、乾薑⋯等等





晚餐時間，一樓早已滿座，於是我們被安排在二樓的用餐座位，二樓大多是4人以上的大桌，甚至也有圓桌座位，相當適合多人聚餐。沒有連鎖麻辣鍋店的華麗，也沒有多挑高、寬廣的空間，店裡裝潢是中規中矩，倒是能讓我們將注意力專注於餐桌上的味蕾、以及空氣裡瀰漫的椒麻香氣。

▲ 中鍋（3～4人）＄418元：麻辣鍋／清油／標準（任選兩種鍋底做鴛鴦鍋，加收＄110元）

鍋底以人數分為大、中、小 三種價位，口味上除了麻辣鍋之外，還可以選擇白湯（胡椒豬肚雞鍋、台式酸菜肚片鍋、大骨薏仁鍋）而麻辣鍋可以調整辣度，也能選擇清油或是牛油，我們當天點的是清油，覺得味道稍淡一些，之後家人再訪點了牛油，説鍋底香氣會更好些。

▲鴨血與豆腐隨鍋附贈，並且可免費加續一次

可以直接品嚐，但我還是偏好再放入麻辣鍋中煮過再享用。

▲芋頭貢丸＄88元／6顆、綜合餃＄108元、秘製滑肉＄188元、豬梅花＄168元

除了基本的餃類與肉類，較為推薦點選的是店家建議的秘製滑肉，將豬肉製成滑條狀，至麻辣鍋中煮熟之後，口感像是肉羹一般，吃起來滑滑嫩嫩，十分可口！

▲麻辣肥腸＄118元

已經滷製好的麻辣肥腸，上桌後可以直接品嚐，搭配蔥花與滷汁相當夠味，若是覺得不夠麻辣，可以再放入鍋中泡煮，浸於沸騰中的麻辣湯底，也變得更加辣口與過癮。

▲重慶酥肉＄188元、手打香菜豬肉丸＄168元／8顆

重慶酥肉就像是以油炸料理的秘製滑肉，口感有點像似排骨酥，但能吃到十足的肉香與扎實，建議在品嚐時，可以沾上一些麻辣湯底，或是搭配自己調配的醬汁都很不錯！另一道較有特色的丸類，是以香菜和豬肉結合，吃起來就像是香菜貢丸，滿滿的香菜氣息，嚼起來有幾分清爽，也相當過癮！

▲漂浮豬肝＄108元

第一次在麻辣火鍋店的菜單看見豬肝，也成為了令人驚喜的滋味。店家告知，下鍋之前要先將生豬肝與生蛋拌勻，再一片片緩緩入鍋，蛋液包覆著豬肝，使得口感上變得更滑嫩，吃起來的彈性口感加倍，這道料理，不僅能吃到豬肝的鮮，更著迷於麻辣椒香侵入豬肝的好滋味。

▲安格斯牛小排＄528元

將一片片油花美麗的牛小排，放置成有如刨冰一般模樣，才上桌，就換來眾目睽睽與驚嘆，像是一道不得了的大菜，主戲終於登場。而每一片牛小排也都切的相當均勻、厚度不淺，以筷夾起放入鍋中，優雅地來回涮過幾秒，便能好好品嚐，牛肉的軟嫩與氣息，著實滿足。

▲安格斯翼板＄268元、豬花豬＄168元、牛舌＄288元

除了華麗的牛小排，店裡提供的肉品選擇也不少，表現大多中規中矩，最令我們驚喜的是牛舌，切得較為薄片的牛舌，也與麻辣鍋十分相搭，吃起來較有嚼勁與彈性，帶有微微的輕脆口感。

▲ 綜合蔬菜拼盤 $178元（萵苣、高麗菜、大陸妹、娃娃菜、青花菜、木耳、紅白蘿蔔、馬鈴薯、藕片、玉米、黃瓜條、海帶結）

若是多人聚餐，建議可以點份蔬菜拼盤、或是菇類拼盤，拼盤中的蔬菜種類相當多樣，尤其喜歡馬鈴薯與蘿蔔切片，這兩樣蔬菜也是我們自家煮麻辣鍋時一定會加入的食材，看似平凡的蔬菜，在麻辣入味之後是特別美味！

▲自行調配的醬料區

雖然照片沒有拍攝，但在鍋物完食之後，還會附上每人一份的冰品甜點，可以選擇明治雪糕或是明治杯裝冰淇淋，以冰涼甜味劃下一餐的圓滿句點。新店的火鍋店林立，不論是先前介紹過的咖哩鍋，或是大眾的日式涮涮鍋，都佔有一席之地，而就是辣重慶老火鍋，不論是食材、鍋底與服務上，都擁有不錯表現，也成為近期我們都相當喜愛的火鍋餐廳。

「以後在新店也能吃到好吃的麻辣鍋了！」與同住在新店的友人們分享遇到好店的喜悅，想著下一次想吃麻辣鍋的週末夜，不妨就來造訪就是辣重慶老火鍋的麻辣滋味吧！

就是辣重慶老火鍋

地址：新北市新店區北新路二段197號（捷運七張站2號出口）

電話：0229130101

營業時間：11：30～14：00 、17：00～22：00（週六／日11：00～22：00、每週一店休）

食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。

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