空間、擺盤與器皿大升級　亞都麗緻天香樓重新開幕希望再加一顆星



▲天香樓重新開幕空間與擺盤大升級。(圖／台北亞都麗緻大飯店提供)



記者黃士原／台北報導、攝影

連續摘下2018、2019台北米其林指南一星的台北亞都麗緻大飯店天香樓，斥資5000萬元的改裝升級工程已全部完工，7月31日起以新杭式風貌正式對外營運。改裝後的天香樓聚焦杭州及宋代文人的「雅」的呈現，空間上以現代設計元素隱喻西湖十景，菜色則是運用花卉美學設計擺盤，並且加入了茶藝，就連器皿也大升級，台北亞都麗緻大飯店董事總經理徐儷萍希望未來有機會再加「一顆星」。





▲東面牆上掛畫則是出自書法藝術家董陽孜，用以傳達宋朝杭州文人雅士匯聚之特色。

改裝後的天香樓聚焦杭州及宋代文人四藝—點茶、插花、掛畫與焚香之延伸，空間上以現代設計元素隱喻西湖十景，結合名家書畫，優雅表現杭州景致與人文氣息，菜色則融入美食餐宴的詩詞描繪，更力邀頂級花藝品牌honey DANIELS藝術總監陳譓如，運用花卉美學設計擺盤，賦予料理風雅的藝術意境。同時，天香樓也特別研發多道宋代特色飲食與杭式新創料理，並將不定期舉辦點茶體驗課程，全方位體現宋人極致生活品味。





▲掌上明珠。

連兩年都拿到米其林一星的天香樓廚藝是受到肯定，但對於亞都麗緻來說這並不滿足，為了能讓天香樓更上層樓，學習西餐的盛盤擺飾是必須的，因此亞都麗緻與honey DANIELS藝術總監陳譓如合作，與天香樓行政主廚楊光宗及西餐主廚廖偉立，融入花藝、結合西餐技巧，全面檢視百道單點及套餐菜色，並打造融合花藝美學的意境擺盤，在餐盤上再現宋代文人插花的雅趣情調。





▲麵點蒜子黃魚煨麵。





▲蓮栗燒羊腩。



像是翻轉蔥㸆料理外觀烏黑的印象，以傳統杭菜「蔥㸆烏參」加入創意巧思改良而成的翡翠一品關東參，特別將炸蔥、青蔥與大量嫩蔥煨煮的醬汁一同攪打，呈現的翡翠色澤彷彿西湖湖水，巧妙妝點的韭菜花蕊則如湖中之島。不過天香樓行政主廚楊光宗強調，菜色外形可變，但味道與熱度不能也跟著變，他寧可不斷的重覆試菜，也不能因為擺盤而讓菜色走味。





▲黃魚獅子頭。

配合新裝登場，天香樓精心獻上多道宋代盛行的特色料理，像是以被宋人尊為上品的羊肉開發的蓮栗燒羊腩，精挑上等羊腩，以黑豆瓣、辣豆瓣及麻油炒香，再加入紹興酒、醬油和糖燜煮，最後放入圓潤飽滿的甜栗和蓮子一同燒製，果實的甘甜與羊腩豐厚滋味相互交織。





▲包廂。

此外，天香樓主廚也全新設計杭風創意菜色，掌上明珠這道菜則取老母雞、鮑魚、鵝掌汁，以文火煨煮數小時，濾出原汁後再以慢火收乾，口感彈牙入味，鵝掌軟潤腴滑，提供溏心鮑或二頭鮑供選擇；麵點蒜子黃魚煨麵，匯集黃魚精華的白湯煨煮炸至金黃的黃魚及蒜子，而煨麵則是軟而不爛。





▲可放包包的設計。





▲女客人包包放置在這特殊設計置包板上，可隨時取用包包內的用品。

室內設計方面，台北亞都麗緻大飯店董事總經理徐儷萍表示，天香樓取西湖的「精神」和意象，以現代風格設計將西湖十景隱喻於空間各個方位，像是餐廳中心兩柱水平分割設計象徵西湖雙塔（雷峰塔、保俶塔），西湖十景中的曲院風荷、雙峰插雲和斷橋殘雪則以水墨意象表現於西畔與北邊的空間邊界，東面牆上掛畫則是出自書法藝術家董陽孜，用以傳達杭州文人雅士匯聚之特色。