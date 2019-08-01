ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

銘傳人快看！學姐冰店回來了　轉戰士林大東路

ETtoday餓勢力

▲銘傳人快看！學姐冰店回來了　落腳士林大東路。（圖／記者黃士原攝）
▲學姐冰店回來了，落腳士林大東路。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於士林小東街的「學姐冰店」，對於許多銘傳大學台北校區學生們來說，是他們大學的回憶之一，3月底時收掉時讓老顧客與銘傳人感到不捨。現在學姐冰店回來了，轉戰大東路，7月31日開始營業。

重新開幕的學姐冰店跟大東路的口吅品麻辣臭豆腐分租店面，但用餐座位只承租了4張桌子。至於餐點，冰品簡化了許多，菜單上列出招牌梅梅冰、蕃茄梅梅冰、鳳梨梅梅冰、西瓜衝牛奶、花生芋到冰、香蕉芭娜娜等挫冰，以上也可以做成果汁。挫冰70元，果汁60元。

▲銘傳人快看！學姐冰店回來了　落腳士林大東路。（圖／記者黃士原攝）
▲隱藏版的綜合梅梅冰。

▲銘傳人快看！學姐冰店回來了　落腳士林大東路。（圖／記者黃士原攝）
▲花生芋到冰。

熱食部份，有鹹湯圓、蘿蔔糕湯、雲吞麵、雲吞乾麵、鹹湯圓雲吞湯、鹹湯圓蘿蔔糕湯、青菜煮、關東煮等。價格50元至100元。

▲銘傳人快看！學姐冰店回來了　落腳士林大東路。（圖／記者黃士原攝）
▲雲吞乾麵。

學姐冰店在1993時從大南路開始擺攤賣冰，因為老闆娘都是銘傳的校友，所以店名就叫「學姐冰店」，從開店到現在都是銘傳學生最愛的冰店，他們家的湯圓也是許多銘傳人的美好回憶。在26年期間，店的位置輾轉幾處，最後是落腳在小東街，而在3月底大家說再見之後，學姐冰店7月31日正式在大東路重新跟大家見面。

地址：台北市士林區大東路50號
電話：0903 159 341

關鍵字： 美食情報 學姐冰店 士林美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

3歲童「爬6F陽台」懸半空！下秒失手墜落…住戶一招神解救

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

農曆7月出遊必知10大旅遊禁忌

直擊》摩鐵唱KTV、維棋浴SPA超享受

詹姆士品牌「詹麵」3種醬料能混搭

佔地千坪！南崁兒童藝術村8/4營運

超童趣！「魔法森林彩繪巷」在三重

大稻埕煙火秀「交通管制懶人包」

學姐冰店回來了　轉戰士林大東路

桃園燒烤吃到飽牛舌、生蠔無限續！

只賣1天！清水人氣烤雞腿皮薄多汁

桃園嚴記滷味2大必吃招牌推薦

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

天香樓重新開幕空間與擺盤大升級

超夢幻！故宮南院夜間燈光水舞秀

學姐冰店回來了　轉戰士林大東路

八月堂推出頂級A5和牛燒可頌

義大利這數字意味「我活過」！

米其林甜點師3款招牌只賣到8月底

海膽醬焗烤黃金筍！望月樓8月限定

北台灣「教堂」景點盤點一秒Say Y..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366