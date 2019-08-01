銘傳人快看！學姐冰店回來了　轉戰士林大東路



▲學姐冰店回來了，落腳士林大東路。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

位於士林小東街的「學姐冰店」，對於許多銘傳大學台北校區學生們來說，是他們大學的回憶之一，3月底時收掉時讓老顧客與銘傳人感到不捨。現在學姐冰店回來了，轉戰大東路，7月31日開始營業。

重新開幕的學姐冰店跟大東路的口吅品麻辣臭豆腐分租店面，但用餐座位只承租了4張桌子。至於餐點，冰品簡化了許多，菜單上列出招牌梅梅冰、蕃茄梅梅冰、鳳梨梅梅冰、西瓜衝牛奶、花生芋到冰、香蕉芭娜娜等挫冰，以上也可以做成果汁。挫冰70元，果汁60元。





▲隱藏版的綜合梅梅冰。





▲花生芋到冰。



熱食部份，有鹹湯圓、蘿蔔糕湯、雲吞麵、雲吞乾麵、鹹湯圓雲吞湯、鹹湯圓蘿蔔糕湯、青菜煮、關東煮等。價格50元至100元。





▲雲吞乾麵。

學姐冰店在1993時從大南路開始擺攤賣冰，因為老闆娘都是銘傳的校友，所以店名就叫「學姐冰店」，從開店到現在都是銘傳學生最愛的冰店，他們家的湯圓也是許多銘傳人的美好回憶。在26年期間，店的位置輾轉幾處，最後是落腳在小東街，而在3月底大家說再見之後，學姐冰店7月31日正式在大東路重新跟大家見面。



地址：台北市士林區大東路50號

電話：0903 159 341