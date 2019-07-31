義大利這數字意味「我活過」！4國異地旅遊須知迷信者必看

▲義大利17被認為是不詳數字，羅馬數字XVII拉丁文意謂「我活過」。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

明天是8月1日，也是鬼門開的日子，許多出遊的禁忌寧可信其有，反觀國外，雖然沒有鬼門開的習俗，卻藏有不少暗喻厄運和勿觸的禁忌，《ETtoday新聞雲》趁著鬼門開前一晚，從澳洲網站整理出「4國家旅遊禁忌」，來帶大家認識一下文化差異。

1. 義大利：數字17意味著「死亡」

在台灣和華人世界，數字4諧音借義「死」，而在美國，13被認為是一個不祥的預兆，但比較沒有人知道，義大利中的17號代表厄運，因為羅馬數字XVII拉丁文的意思為我活過，可以重新排列為VIXI，但實際上這句話被解讀為我的生命結束了。因此，飯店樓層、機上座位和街道都會盡量避免出現這個數字，以免遭來不幸。

▲俄羅斯人出遊前，會習慣先蹲下來沈思個一、兩分鐘。（圖／達志影像／美聯社）

2. 俄羅斯：旅行前要先保持靜默

旅行前準備好行李後，俄羅斯人會先蹲下來，沈思一、兩分鐘，這麼做是有原因的。根據俄羅斯的傳說，無論是長途或短期旅行，需要沈思幾分鐘才能為旅程帶來好運和安全。

還有，當你在家裡時不要吹口哨，這對俄國人來說會帶來厄運，或是買偶數的花朵，都是應該要避免的。

3. 波斯尼亞：用大蒜為旅程添加風味

波斯尼亞人出遊時，除了打包護照、相機，不少人會將「大蒜丁香」、「蒜瓣」一起帶著。許多波斯尼亞人認為，在行李箱中藏有刺鼻香味的東西會帶來好運，會幫助你在出入境時發生狀況，是個蠻奇特的習俗。

4. 保加利亞：有人離開後掃地＝不歡迎你再來

這習俗蠻妙的，若在你居住或待過的地方離開後，要確保主人沒有急著清潔，免得你以後再也回不來。傳說在保加利亞，使用掃把或吸塵器清理被認為是掃除那個人的象徵，相當不敬。