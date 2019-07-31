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米其林星級甜點大師來台！3款招牌法式甜點只賣到8月底

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▲▼巧克力千層。（圖／187巷的法式烘焙）

▲米其林星級甜點大師Vincent Mary來台，同步販售3款招牌甜點。（圖／187巷的法式烘焙）

記者徐溱謐／綜合報導

甜點大師Vincent Mary曾任職於法國米其林星級甜點店，擅長以醒目造型與創意口味，將傳統或已消失的經典甜點重新演繹，展現古典與現代並蓄的新風貌。8/1至8/3三天Vincent Mary將在187巷的法式烘焙開班授課，即日起至8/31店裡也會販售Vincent Mary設計的3款招牌甜點。

▲▼ 187巷法式烘焙。（圖／記者徐溱謐攝）

▲巧克力千層餅酥清香，內餡濃郁不膩口。（圖／記者徐溱謐攝）

這3款甜點中最受歡迎的就是「巧克力千層」，為了延緩千層派皮軟化時間，表面會灑上糖粉烤至焦糖色，隔絕夾餡中的水分，且採傳統手法摺疊減少出油，從揉製麵團到入爐烘烤需花48小時，但組合後僅有2小時賞味期限，夾餡以牛奶巧克力香緹、巧克力甘納許組合而成，吃來餅酥清香，內餡濃郁卻不膩口。

▲▼ 187巷法式烘焙。（圖／記者徐溱謐攝）

▲乞力馬札羅山口感層次豐富，風味濃郁。（圖／記者徐溱謐攝）

另一款「乞力馬札羅山」是由焦糖、花生碎和3種不同巧克力，搭配2層不同蛋糕體所組成，各種風味濃郁和不同質地的食材層層堆疊，在舌尖撞擊出豐富多層次的味覺與口感，苦甜滋味平衡且不甜膩。

▲▼ 187巷法式烘焙。（圖／記者徐溱謐攝）

▲田園莓果有淡淡的檸檬香卻不會過酸。（圖／記者徐溱謐攝）

最後一款甜點「田園莓果」要表現的則是輕盈的乳酪風味，以慕斯體呈現的乳酪加入檸檬汁、檸檬皮以強化清爽感，幕斯中間夾入莓果果凍，莓果酸香讓乳酪慕斯風味更加平衡，而最上層的酥菠蘿則增添了整體的酥脆口感。

入行超過20年，Vincent Mary對製作甜點的嚴謹態度就像工藝家般堅持，「身為甜點師，我一直與大家分享自己對甜點的熱情以及對質感品味的重視。我期望可以到全世界傳播美食、傳授專業知識給予想要承接甜點的人，並將不同作品呈現出的味蕾享受帶給世人。」

187巷的法式烘焙
地址： 台北市士林區中山北路五段621號台灣
電話： 02 2833 5817

關鍵字： 台北市美食 187巷的法式烘焙 美食地圖 Vincent Mary

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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