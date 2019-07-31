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還有一個月　12歲以下孩童到寒舍艾美探索廚房用餐免費

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▲台北寒舍艾美酒店-探索廚房。(圖／台北寒舍艾美酒店提供)
▲台北寒舍艾美酒店-探索廚房。(圖／台北寒舍艾美酒店提供)

記者黃士原／台北報導

寒舍艾美探索廚房歡慶暑假時光，從7月1日起至8月31日，凡12歲以下孩童至探索廚房用餐，不限平、假日的午餐、下午茶與晚餐，可享餐費免費（一位成人限攜一位孩童，且不可與任何優惠合併使用），一同共度家庭的親子溫馨時光。

探索廚房經典料理首推兒童喜愛的「義式拿坡里披薩」，爽脆口感讓小朋友一口接一口，吮指回味；超高人氣「現煎法式薄餅」，兒童可發揮創意自由搭配各式醬料，揮灑出自己獨有的專屬美味；另有位上「現烤舒芙蕾」(僅供應午、晚餐期)，香甜柔軟的蛋糕入口即化，是孩童熱愛的小甜點。


▲台北君悅推出軍公教優惠。（圖／台北君悅酒店提供）

另外，自8月1日起至9月30日止，台北君悅酒店推出期間限定優惠：凡軍公教人員（含退休者）於週一至週五各餐期到人氣自助餐廳「凱菲屋」或「彩日本料理」用餐，並於用餐入場前出示服務證及相關證明身分證件，本人與同桌用餐者皆可享有85折優惠。另優惠期間個人憑證加碼再送全館通用可於下次消費使用之NT$200現金抵用券一張（每人憑證獲贈一張）。

▲台北美福大飯店_彩匯自助餐廳_印度美饌圖與米香台菜_台味鮮蚵煎(圖／台北美福大飯店提供)
▲台北美福大飯店彩匯自助餐廳也推出印度料理。(圖／台北美福大飯店提供)

至於台北美福的彩匯自助餐廳則在暑假出新招！今年新增印度烤爐，聘請印度籍廚師帶來香味滿溢的印度道地佳餚，彩匯主廚亦全新推出「香檸奶油龍蝦鉗」、「焗烤日本大生蠔」及「板煎美國凝脂牛排」等無限享用的頂級微主菜。

▲台北美福大飯店_彩匯自助餐廳_印度美饌圖與米香台菜_台味鮮蚵煎(圖／台北美福大飯店提供)
▲米香台菜的台味鮮蚵煎。(圖／台北美福大飯店提供)

彩匯自助餐廳也自7月22日至9月12日結合館內四大菜系餐廳，於每週一至週四晚間由各餐廳主廚輪番上陣，將特色料理帶到彩匯，分別有皮脆肉嫰的港式明爐片鴨，引自日本佐賀米其林餐廳的鮮牛蒸籠料理，義籍主廚手作的義大利麵，還有米香台菜現點現做的台灣古早味，輕鬆品嚐到館內四大餐廳的招牌菜。

關鍵字： 美食情報 探索廚房

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