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打開窗就坐擁太平洋海景！台東自然風民宿　入住就送超豐盛早餐盤

點評：看海景超療癒哪><
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▲台東椰子海岸民宿。（圖／Travel with V ＊小V旅行提供）

▲椰子海岸民宿，坐擁整個太平洋海景。（圖／Travel with V ＊小V旅行提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

實習記者陳羿妏／綜合報導

東部旅遊吸引人的地方在於能坐擁山脈風景的同時，還能享受一望無際的太平洋海景，位於台東卑南的「椰子海岸民宿」，除了坐落在海岸山脈下面之外，房間均是海景房的設計，讓人無時無刻都能望向蔚藍大海，民宿位置的路段因為有種植椰子樹的關係，進而取名為「椰子海岸」。

▲台東椰子海岸民宿。（圖／Travel with V ＊小V旅行提供）

▲民宿外觀。

▲台東椰子海岸民宿。（圖／Travel with V ＊小V旅行提供）

▲民宿外有小平台，黃昏時分適合來欣賞海景，從這裡可以還可以直接看到一整排椰子樹。

民宿的外觀是以歐式風格建築為主，使用鐵木及花東石打造，屋子的前面還有一大片綠油油草地，搭配咖啡色建築的屋頂設計，增添不少異國風情。房型設計主要分為兩人及四人房，其中還設有VIP親子樓中樓房，房間的配置在一、二樓皆有，而每間房間皆有一整片活動型落地窗設計，一打開直接面對夢幻太平洋海景，而民宿主人因為也有經營電燈生意，因此於民宿內可以看到有各種不同設計的燈飾，另外整間屋子裡更是環繞著各種大自然素材的設計，像是一樓的咖啡廳吧檯便是以漂流木製成，房間鑰匙是椰子殼的設計等。

▲台東椰子海岸民宿。（圖／Travel with V ＊小V旅行提供）

▲以漂流木製成的吧台。

▲台東椰子海岸民宿。（圖／Travel with V ＊小V旅行提供）

▲椰子殼製成的房門鑰匙。

▲台東椰子海岸民宿。（圖／Travel with V ＊小V旅行提供）

▲房間提供的雙人床為king size的。

▲台東椰子海岸民宿。（圖／Travel with V ＊小V旅行提供）

▲連浴室的洗手台也是木製的。

▲台東椰子海岸民宿。（圖／Travel with V ＊小V旅行提供）

▲每間房型皆提供一瓶已煮沸的山泉水。

除了房間設計特別之外，椰子海岸的民宿入住的價格皆有包含早餐，而民宿提供的早餐很獨特！全部早餐的食材原料皆是取自於當地，像是無汙染環境下所種植的有機蔬果抑或是剛捕獲的海鮮等，讓客人吃到嘴裡的餐點是最天然且最新鮮的口感。

▲台東椰子海岸民宿。（圖／Travel with V ＊小V旅行提供）

▲一樓的公共空間有提供按摩椅及書本可供閱讀，很適合在這度過悠閒的午後時光。

▲台東椰子海岸民宿。（圖／Travel with V ＊小V旅行提供）

▲民宿旁有條小徑，可至無人海灘踏踏。

▲台東椰子海岸民宿。（圖／Travel with V ＊小V旅行提供）

▲豐盛的早餐盤皆包含在費用內。

因為民宿位置距離台東火車站有些距離，因此建議可以搭乘客運約莫半小時再步行，或者是向民宿老闆提前預約接送服務。這個夏天不妨到台東擁抱大自然，感受這片海景的美吧！

椰子海岸民宿

地址：台灣台東縣卑南鄉富山村杉原150號
電話：089-8658380966-759128
時間：15：00入住、11：00退房

關鍵字： 椰子海岸民宿 台東住宿 東台灣旅遊 特色民宿 達人旅遊 旅遊情報 台東旅遊

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