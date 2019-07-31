求婚、告白必勝！北台灣「教堂」景點特搜一秒Say YES

▲莊敬大池旁的水上教堂。（圖／IG@blackcoffee_nothing提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

七夕情人節倒數計時，還沒想好要帶另一半去哪玩嗎？《ETtoday新聞雲》特搜北台灣熱門教堂景點，情侶們、曖昧中都別錯過這個放閃、告白、求婚的好時機，單身的朋友也能揪閨蜜一同踩點拍照，提前度過浪漫假期！

▲莊敬大池旁的「皇家薇庭婚宴會館」有一座水上教堂。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1. 皇家薇庭婚宴會館

去年底一被發現就造成轟動！桃園「莊敬大池」旁的「皇家薇庭婚宴會館」今年開幕不久即成為打卡熱點，純白系教堂遠看彷彿座落在波光粼粼的水面上，被一片落羽松林包圍，無論夕陽西下或藍天白雲，都美到讓人直呼不可思議！

另外，今年也同步新增馬車、綠色花牆、證婚亭等，戶外造景均能免費拍，不意外成為桃園最浪漫教堂拍照點。

皇家薇庭婚宴會館

地址：桃園市桃園區莊敬路二段369號

營業時間：11:00-21:00

▲富田花園農場座落大溪慈湖附近，園內最熱門的就是湖畔水晶教堂。（圖／翻攝自富田花園農場-愛情城堡 戀人聖地粉專）

2. 富田花園農場

說到水晶教堂一定也有富田花園農場的份，這座老字號農場座落大溪慈湖附近，園內最熱門的湖畔水晶教堂，裏頭擺放數張椅子、花盆妝點，更添純白浪漫氣息，不管從什麼角度取景都十分夢幻，加上藍白風車、城堡等造景，彷彿置身歐式風情國度。

▲園區飼養的羊駝也是一大亮點，相當惹人憐愛。（圖／翻攝自富田花園農場-愛情城堡 戀人聖地粉專）

另外，園區飼養的羊駝也是一大亮點，時不時會亂入鏡頭，或是慵懶躺臥在草地上，相當惹人憐愛。

富田花園農場

地址：桃園市大溪區福安里埤尾22-8號

營業時間：09:00-18:00 （每週一餐廳公休，園區正常開放）

▲桃園觀音青林農場去年2月底打造小教堂。（圖／滿分的旅遊札記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3. 青林農場

許多人知道「青林農場」是全台第一座乾燥花農場，去年2月底打造青林小教堂，三角玻璃屋建在木棧道上，配上當季的荷花池，增添浪漫元素，相當好拍。

▲三角玻璃屋建在木棧道上，配上當季的荷花池，怎麼拍都超唯美。（圖／Facebook／Sayuring.channel，請勿隨意翻拍，以免侵權）

而現在剛好有大片向日葵可看，9月則有洛神花季，麥桿菊花期要等到明年1月，還種了馬鞭草、百日草等植物，會讓女孩們拍到不想離開。



青林農場

地址：桃園市觀音區大堀村大湖路二段131-1號

▲薇絲山庭景觀咖啡廳粉紅教堂。（圖／薇絲山庭景觀咖啡廳提供）

4. 薇絲山庭咖啡廳

不用飛到越南胡志明也能拍到粉紅教堂！新竹湖口鄉堪稱景觀咖啡廳聚集地，位在夏日三角上方的「薇絲山庭景觀咖啡廳」，耗資建造出粉紅教堂、水池等11處戶外場景，隔壁快拍明星夢更仿造攝影棚設計出16個主題間，去年11月開幕後，造成一股朝聖風潮。

▲薇絲山庭粉紅教堂相當熱門，去年11月開幕後，造成一股朝聖風潮。（圖／薇絲山庭景觀咖啡廳提供）

薇絲山庭景觀咖啡廳

地址：新竹縣湖口鄉長安路361巷