圓山集食行樂也有七夕「比手畫腳」活動！闖關換精美小禮

▲8月3日、4日在圓山集食行樂有「情人節特別活動-比手畫腳默契傳情」活動。（圖／北市產發局提供）

記者彭懷玉／台北報導

七夕情人節將近，各地活動陸續傳來，大台北地區的情侶們，8月3日、4日在圓山集食行樂有「情人節特別活動-比手畫腳默契傳情」活動，凡闖關成功即可獲得市集所準備的精美小禮物乙份，還能順便到每週末舉辦的花博農民市集採買新鮮直送的蔬果帶回家料理，度過不一樣的七夕前夕。

▲也能順便逛逛文青手作攤位，或買份茶飲、輕食貝果當點心。（圖／北市產發局提供）

台北市政府產業發展局表示，「情人節特別活動-比手畫腳默契傳情」邀請伴侶前來抽字卡，挑戰比手畫腳讓另一半猜的小遊戲，三道題目中，只要猜中兩題即可獲得情人節小禮，不管是老夫老妻或年輕情侶都適合來考驗默契，也能順便逛逛文青手作攤位，或買份茶飲、輕食貝果當點心。

▲圓山花博園區內的MAJI集食行樂每逢大型球賽會聚集眾多球迷。（圖／球迷奧斯卡提供）



另外，8月3、4日凡至北區農民行銷專區攤位單筆消費滿300元即贈送「自組傳統竹水槍」，限量100組，現場還有規劃戲水專區，可以讓小朋友在裡面玩水槍、消消暑，還有「南瓜鬆餅DIY」，限50組可兌換，家長可以帶著小朋友體驗南瓜鬆餅的做法，名額有限、送完為止。