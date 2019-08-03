點評：口水已流：）））

▲花蓮慢吞吞手作碳烤吐司。（圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

實習記者陳羿妏／綜合報導

花蓮擁有非常多必吃美食，光是早餐就有各種不同的選擇，最近新港街就開了一間碳烤吐司店，和知名黎明紅茶、液香扁食都在同一區域。這間碳烤吐司店以文青結合鄉村的風格樣式打造店面，除了擺設相當乾淨整齊之外，店家提供的餐點口味也十分多樣化，香噴噴的碳烤吐司夾了半熟蛋，還會流出爆漿起司瀑布，非常吸引人！

▲店內每天都會提供不同的驚喜菜單，從招牌設計便能看到滿滿文青氣息。

「慢吞吞手作碳烤吐司」的餐點及飲品皆百元有找，碳烤吐司的口味琳瑯滿目，使用的食材都是老闆親自準備，像是醃製豬排、泡菜和炒剝皮辣椒等等，都能吃到老闆的用心。店內的人氣餐點為雙倍及三倍起司肉蛋，除了能吃到豬排、起司和精選紅心蛋之外，特別的是，老闆還會把紅心蛋變成半熟蛋，咬下去的瞬間起司和蛋黃就會一起流出來，濃郁的起司蛋香會在嘴裡化開。

▲此為厚切豬排肉蛋加海苔肉鬆碳烤吐司，豬排很大一塊。

除了必吃的肉蛋口味之外，店內的剝皮辣椒起司肉蛋口味，將花蓮特產「剝皮辣椒」的微辣元素加進碳烤吐司中，剝皮辣椒、豬排和半熟蛋黃完美結合，帶給味蕾全新的感受；另外，店內還有提供韓式泡菜辣雞口味，老闆自製的泡菜和厚切雞肉搭起來非常配。

▲剝皮辣椒起司肉蛋，結合花蓮在地特產的創意口味。

▲韓式泡菜辣雞，泡菜和雞肉的味道非常配。

▲飲料的部分店家也不馬虎，使用知名的高大鮮乳，且以台北知名茶行林華泰的茶葉來熬煮店內的紅茶飲品。

▲下次來到慢吞吞手作碳烤吐司，就好好享受一份碳烤吐司和飲料吧！



慢吞吞手作碳烤吐司

地址：花蓮縣花蓮市新港街15號

時間：週二至週五 07：00－14：00 週六、週日 08：00－14：00（週一公休）

電話：03-8335425