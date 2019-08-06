我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：帶本書、點杯咖啡，過完一個愜意的下午時光。

文、圖／飛天璇

位於苗栗三義的「漫時光咖啡」是三義人氣景點餐廳，之前來了一次卻因為休園沒開，超想哭的。這次偷得浮生半日閒帶小櫻桃來走走，平日的「漫時光咖啡」更顯寧靜！

從三義勝興車站開車過來「漫時光咖啡」，大概只要10分鐘左右，門口就有一個停車場。

停好車之後要走到「漫時光咖啡」還要經過鐵軌，雖然已經沒有火車在行駛，不過現在山線小火車復駛中，所以經過的時候還是要特別小心。

「漫時光咖啡」平日只有提供下午茶，假日有提供午餐，星期三和星期四公休。

走過一小段階梯之後就可以抵達「漫時光咖啡」了，小櫻桃拿著畫簿和臘筆，奮力的往前走。

「漫時光咖啡」外觀就是一棟木製小木屋，有點像童話故事白雪公主和七個小矮人的家。

門口一片草皮很適合小孩子奔跑～

光是前庭就有很多花花草草可以拍，平日的「漫時光咖啡」好寧靜，真的有置身山城的感覺。

三義因為是木雕之鄉，所以在「漫時光咖啡」裡也展示著很多的木雕作品，應該是有對外販售的。

平日下午只有2～3組客人，這樣也好，我很怕小屁孩會影響到其他客人。

裝潢很簡單，不過屋子裡還是有很多可愛的小擺飾，尤其是那個小小兵讓小櫻桃很愛！

老闆應該是一個旅行愛好者，店裡枚集了好多來自國外的東西。

下午茶時間還有提供手沖咖啡哦！

平日只有提供下午茶，不過我們本來就是來吃下午茶的。

這樣坐在窗邊喝著下午茶，感覺好舒服，而小櫻桃也忙自已的畫本，突然覺得女兒已經到了可以跟媽媽好好喝下午茶的年紀了，真棒！

或者也可以拿一本書，好好享受一下下午茶時光。

原味拿鐵＄150元

我覺得拉花很美，而且咖啡也比想像中的順口，應該是中深焙的厚度，有濃郁的咖啡香。

原味鮮奶茶＄150元

香蕉巧克力鬆餅＄230元

本來想點草莓鬆餅的，不過草莓季過了，只剩下香蕉巧克力鬆餅看起來比較豪華。鬆餅是一般英式的waffle，吃起來還OK，香蕉很新鮮不會爛爛的。

小櫻桃畫畫的空檔，我跑到外面拍拍照，這樣隔著玻璃窗看她認真在畫畫的樣子覺得好幸福滿足。

剛好看到蝴蝶翩翩起舞。

我們待了一個小時左右，已經接近太陽下山的時間，不敢在山上逗留太久。

庭院裡還有蟲鳴鳥叫，小櫻桃非常的好奇。

回程的時候剛好碰到山線小火車一台一台的經過，結果小火車上的遊客看到我們一直揮揮手，還有遊客一直對著我們說：「母女兩人長的好像喔！！！」

離台中市區不到一個小時的車程，立刻投入山林的懷抱，「漫時光咖啡」的裝潢沒有很高級，不過整個氛圍還不錯，餐點也還OK，有到三義的話不妨來走走。

漫時光咖啡

地址︰ 苗栗縣三義鄉龍騰村9之5號

電話： 03－7878600

營業時間：

週一二五（下午茶13：30～17：00 ）

週六日（午餐11：30～13：30／下午茶13：30～17：30）