花蓮10大人氣打卡景點票選　「七星潭疊石傳說」拿下冠軍

▲▼相傳只要和心愛的人在這海灘上，共同疊起七顆以上的石頭，感情就會受到祝福而長長久久。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

現在說到花蓮還只知道太魯閣嗎？「七星潭疊石傳說」拿下最新2019花蓮十大人氣打卡景點票選冠軍！加上其他IG竄紅花蓮景點，保證讓網紅網美們拍到想定居下來。

花蓮縣府日前和1111台灣行旅遊網合作舉辦最新2019花蓮十大人氣打卡景點票選活動，票選結果「七星潭疊石傳說」不負眾望拿下冠軍，其後依序分別為親不知子斷崖（豐濱天空步道）、翡翠谷、立體雙心LOVE、貨櫃星巴克、吉安慶修院、march洞、舊鐵道Duncan公仔、新城天主堂、六十石山金針花海，票選結果讓人驚豔。

觀光處長唐玉書指出，七星潭海灘經過海浪不斷的沖淘刷洗，海灘因而遍布著大大小小的圓潤晶透的鵝卵石，深受民眾及遊客喜愛，「七星潭疊石傳說」是個浪漫美好的傳說，相傳只要和心愛的人在這海灘上，共同疊起七顆以上的石頭，感情就會受到祝福而長長久久，非常歡迎所有的情侶、夫妻、閨密或者好友親自來見證「七星潭疊石傳說」的祝福。

▲七夕情人節七星潭賞星廣場的海灘上將舉辦「7-up 女力向前衝 把愛疊起來音樂會」。（圖／記者王兆麟翻攝）

唐玉書表示，縣府也將在8月7日七夕情人節舉辦「7-up 女力向前衝 把愛疊起來音樂會」，地點就在七星潭賞星廣場的海灘上，當天除了疊石活動及音樂會以外，還會有打卡換好禮以及有愛大聲說等小活動，多項精美好禮等著大家，現場更有贊助單位提供的限量飲品及點心，是一個悠閒浪漫的音樂會，誠摯邀請大家一起來七星潭玩。