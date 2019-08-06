Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：天氣好拍出來的照片，真的好讚喔！

文、圖／滿分的旅遊札記

雲山水夢幻湖是花蓮最熱門的景點之一，雲山水入園免門票，四周被壯麗的山群所圍繞。走進園區，隨時可將山景和碧綠海景盡收眼底。來雲山水，絕不可錯過夢幻的落羽松瀑布，絹絲狀的石頭溪流，彷彿走在湍急的瀑布上。雲山水大自然的美景，美到讓人不想離開呀～PS：園區裡小黑蚊較多，請作好防蚊唷！

旅行花蓮，你會發現花蓮到處都好美。花蓮雲山水是大家耳熟能詳的熱門景點之一。不管你是曾是否有來過，雲山水都是個夢幻勝境。坦白說，花蓮雲山水滿分已經來過四次了，每一次來雲山水，都能發現不一樣的美。今年2019滿分又找Kevin來雲山水散散步。花蓮雲山水入園免門票，汽車可臨停園區外唷！

今年再訪雲山水，感覺園區又變的不太一樣了。入口處還設有雲山水的彩色空拍立體圖，讓旅人可以快速的瀏覽園區，並找到方向。

才剛走進雲山水，滿分就被眼前的美景給吸引了，這畫面太漂亮～藍天白雲、湖水閃閃發光，再加上清晰可見的山頭，還有碧綠色的湖，這樣美的景緻，如何叫人不在此陶醉一番。

滿分就是那個愛賞景又愛拍照的傢伙，美景當前，怎能不成為滿分的背景版呢？尤其是這麼美的大自然景緻，沒紀念就太可惜了。當天的天氣也真的非常好，雖說天氣很熱，但很多旅人也都和滿分一樣，非常愛拍照。坦白說，假期出遊曬曬太陽也不錯！不過，還是要隨時補充防曬和水份唷！另外，雲山水是出了名的小黑蚊超級多，建議朋友們來訪，一定要作好防蚊措施呀～

接下來，滿分跟著園區的動線移動。滿分發現，現在的雲山水裡有好多民宿，像是雲山水民宿、有熊的森林等等…而且這些民宿感覺也都還蠻有特色滴！滿分就蠻想走進有熊的森林裡參觀啦！看到民宿入口處，站崗的迎賓熊，是不是有點像是來到泰迪熊博物館呢？

雲山水植物園 入園＄100／人

雲山水園區裡還有一處植物農場，不過，這區就需要再額外收取門票了。看著牆上張貼植物農場裡的美圖，坦白說，滿分一開始也多少有點心動。不過，Kevin提醒滿分，這裡我們來過多次，坦白說，咱們收錄的美圖也已經很多了。所以，當下就只有買個涼飲就沒在入園啦！若有朋友有來過，也歡迎和滿分分享唷！

終於來到滿分期待已久的雲山水瀑布啦！沒錯～這裡就是雲山水最熱門的落羽松秘境。首次來訪，滿分印象最深刻的就是這裡，相當唯美的細流瀑布，流水潺潺好似牛奶瀑布。走過石階步道，還能欣賞滿片的落羽松林。

走在這條瀑布細流也要特別小心啦！因為大家都想要在這裡取景合影，所以大小朋友們一定要注意安全。排隊拍照時，也請耐心等候囉！Kevin當天幫滿分拍得相片也很美，滿分覺得自己就像漫步在瀑布之上呢！

走過瀑布溪流望出去的景色也超美的啦！綿延的山層就座落在白雲和湖水之間，這大概就是花蓮雲山水美名的由來吧～

欣賞完花蓮雲山水最美的夢幻湖，滿分多少還是有點捨不得離開，就是想要多留一會，把美景印記在心底。2019再訪花蓮雲山水，滿分還是覺得好動人。感覺近幾年，雲山水被整理的愈來愈好了。除了開放旅人參觀，也有民宿和店家的經營唷！

喜歡大自然的朋友，一定不能錯過雲山水。若想好好欣賞這裡的美，住上一晚感覺也不錯。滿分的美景美圖，就在這裡分享給大家啦～

雲山水夢幻湖

地址： 花蓮縣壽豐鄉豐坪路二段2巷201弄18號

營業時間：24時

服務電話： 03－8656060