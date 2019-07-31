悠閒玩日本山口縣！復古系、海景系、楓葉系美景通通有

圖、文／七逗旅遊網提供

日本的山口縣就位在北九州的上方，純樸的氣息非常適合悠閒慢遊，這裡有昭和味十足的復古列車、讓人像是穿越時空的萩城、傳說可以實現願望的賽錢箱、無敵漂亮的海景，絕對讓你釋放過去所有壓力。深秋時節，還能巧遇當地最美的「楓」景喔！



▲山口縣賞楓勝地─長府庭園。（圖／shutterstock.com提供）

11～12月來長府庭園，恰好是紅葉的季節。長府庭園是山口縣下關市第一座迴遊式日本庭園，並以高高低低的山叢為背景，廣大的腹地內有書院、茶室、涼亭…，每一季都有獨特的美景，秋天，浪漫的楓葉將庭園染紅，美麗的畫面讓人難忘。



▲跟著貴婦人號探索山口縣。（圖／翔笙旅行社提供）

外觀復古、內裝懷舊的「C571」、「C56」SL山口號，暱稱「貴婦人」，而且還是期間限定的觀光列車，只有3-11月才搭的到，受歡迎的程度即使你有錢也不一定買的到車票。貴婦人號曾一度停駛，後來在民眾的熱烈期待下再度復活。2017年起，採用全新訂製的車廂，總共5節的車廂中，1號車廂「展望車廂」適合喜歡看風景的你，2-5號車廂則洋溢復古的昭和風情。幸運的話，還有被機會抽中，體驗3號車廂的投炭電子遊戲與投炭體驗，在濃濃的古早味中體驗當一次列車長！



▲萩城城下町帶你回到江戶時代。（圖／shutterstock.com提供）

同樣走懷舊路線的萩城下町，曾經相當繁榮，現在來到這裡，可以見到萩城遺址、武家屋敷（以前武士的住宅）、商家，以及江戶時代就存在的古街。當地燒製的萩燒是日本頂級的茶具，使用的越久，顏色還會跟著改變，觀察萩燒的色彩變化，也成為茶道愛好者的樂趣。夏天，萩城的空氣還會帶著蜜柑的香味，這些蜜柑會被做成超人氣伴手禮「夏蜜柑丸漬」，造型和一般的蜜柑相似，剝開果皮，隱藏在其中的白色羊羹是清爽甘甜的夏蜜柑口味。



▲元乃隅稻成神社是CNN認證日本最美的31景之一。（圖／shutterstock.com提供）

元乃隅稻成神社，號稱日本最難捐香火錢的神社，賽錢筒位在參道出入口、高達6公尺的鳥居上，據說，如果順利捐出香火錢，你的願望就可以實現喔！挑戰完畢後，沿著參道前進，這條由123座鳥居組成的紅色隧道，像是一條盤踞在小山丘上的紅龍，一路上可以用超棒的視野眺望蔚藍的海景，療癒指數百分百。



▲角島大橋貫穿美麗的海景，一路延伸至遠方的角島。（圖／翔笙旅行社提供）

如果你對元乃隅稻成神社的海景超嚮往，相信你也會喜歡穿越寶藍色大海的角島大橋！角島大橋被評價為「死前絕對要去一次的日本絕景」，是深受影劇、廣告青睞的拍攝地點，橋面一路延伸至對岸翠綠的角島，在橋上兜風時，如藍寶石般綻放光芒的海水令人迷戀，這裡也成為了拍照打卡的超夯景點。翔笙旅行社特別安排入住角島旁的溫泉飯店，傍晚可以在乾淨的空氣中欣賞夢幻的夕陽，晚間，滿天的星空更讓人捨不得移開視線。

推薦行程：

▲《 北九州‧山口~角島‧津和野‧貴婦人‧湯田溫泉五日》►►►

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