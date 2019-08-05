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點評：好想吃吃看最推的牛肉拉麵！

文、圖／姐妹淘部落客

如果想在用餐時間來，可能要好好的等一下才有位子，這間以牛肉拉麵聞名的小店，總是有來自四面八方的客人，偶爾會遇到附近的陸客整批來用餐，算是遠近馳名，他的價格也是隨著名氣而水漲船高。

原鄉牛肉拉麵外觀

小小的店面總是擠了大批消費者，附近不好停車，開車來要小心拖吊。







推薦牛肉拉麵 ＄130

濃郁的湯頭搭配大塊的牛腱肉，軟爛的程度接近入口即化，湯頭可以喝到淡淡的番茄香。





麵條的部分數量不少，拉麵稍嫌爛了一點，沒有想像中的Q度。







滷豆干 ＄50

豆干滷的入味又軟嫩，有滷透才有醬汁的香味。







小黃瓜 ＄50

清脆的小黃瓜醃漬後帶點酸甜，吃了立馬就開胃。







原鄉牛肉拉麵後記：



這間牛肉拉麵評價相當兩極，還有許多外國人來用餐，網路上的評價也不少，但一路走來口味似乎有些改變，對我來說，麵普通，卻是湯濃肉大塊，這樣就夠了。

原鄉牛肉拉麵

營業：10：00～20：30（週一休)）

電話： 07－2357121

地址： 高雄市新興區林森一路272－1號