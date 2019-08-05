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穿這色送飲料兌換券！台中最潮中國風青釉茶事　藍色系奶蓋超夢幻

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

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點評：好想買一杯先拍張照，再來喝喝看！
ETtoday餓勢力

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

文、圖／萍子

台中手搖飲眾家雲集，新開幕手搖飲插旗一中商圈，這間台中最美中國風手搖飲，萍子推薦青釉茶事chinyo chashi，推薦青花瓷奶蓋、黃釉芒果奶蓋、紫釉葡萄奶蓋、花漾玫瑰蜜桃，奶蓋杯申請專利，2種喝法，傳承華夏千年工藝青花瓷延伸華人品茶精神手藝展現，塑造中國風時尚簡約打卡點，以青花設計杯填裝經典青花瓷杯品嚐茶飲，整大片綠意植栽牆，霓虹燈寫著＃又見你真好，非常好拍，正式搶攻網美的IG版面，台中飲料必喝，一中商圈必喝，一中街手搖飲料推薦。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

如何造訪青釉茶事chinyo chashi 交通？位於台中車水馬龍的一中商圈，台灣體大附近，若開車來訪，飲料店正對面就有個付費停車場，非常方便。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

光看青釉茶事chinyo chashi 店面整個非常好拍，以青花瓷為設計理念，傳承華夏千年工藝與手搖飲料結合，延伸華人品茶精神與精緻手藝展現，外觀以古典茶罐作為主要呈現，搭配純白與青色交織，再以輕奢金屬色點綴，將經典與時尚元素完美融合，打造商圈中寧靜中式氛圍。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

特別以青花瓷，東方文化為命名，青釉是最早使用於白瓷作畫的色彩，象徵著青藍天空的的釉彩，代表著包容萬物的寧靜，與無邊無際的想像。匠人以青釉一筆一畫渲染，於白瓷上呈現層次豐富應鮮豔的黛青色，點綴著華夏千年文化精髓，更以高貴清新的姿態，立於世界工藝的頂端。

東方文化中，有著長如緞帶尾羽的綬帶鳥，以「吉祥長壽」與「幸福」的象徵深受喜愛。翱翔於白瓷上的綬帶鳥，是皇室貴族們地位的象徵，更是青花瓷發展的最高峰，如同青釉茶事，以青釉之色、匠人之手，將青花瓷的典雅美感刻畫進每一杯經典茶飲裡。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

經典口味的創新風貌 青釉茶事。唐人注重飲茶文化，茶成為每日生活的必需品，直至清朝更加著重青茶發展，並將中國茶飲文化推向輝煌世代。青釉選用茶香濃厚風味淡雅的青茶，以青茶瀰漫的香氣與甘甜的茶香，加入清香柚子烘烤出茶果交織的細膩層次。如同一只青花瓷，素雅的白與渲染的青相互襯托，交織成一味東方經典的青釉茶。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

整個吧台檯面設計非常東方元素，跳脫一般飲料店形象視覺設計，是小型的青花瓷瓶印象，整體設計也很文青簡約，從外觀設計到飲料包裝，隨處可見盛放的青花圖騰元素，以青花設計杯填裝來品茶。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

提供座位區，讓你可坐落這裡，邊拍、邊喝、邊體驗，跳脫一般手搖飲料店沒法坐著喝茶，坐著拍照的不便，整面東方復古花磚，東方古典美學，非常好拍。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

點餐櫃檯旁，特別設置這一整面花草打卡牆，綠意盎然植栽牆，充滿生氣，並上頭放上霓虹燈管設計成的字體#又⾒你真好，冷光線條，超級美麗的燈光顯示，少女心大爆發，好好拍，也好好看。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

建議喝法，並非常貼心附上這小資訊。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

一旁柱子貼著青釉茶事chinyo chashi 菜單介紹，青釉茶事飲品總共有4項大分類，分別為以獨創的「青釉茶」為主打，將青茶原茶葉以柚子、柚皮一起烘烤的「青釉果風調茶」，可喝得到清爽的青茶，讓茶的尾韻帶有回甘柚香。

還有加入鮮果的奶蓋系列「青釉果茶奶蓋」、「經典風味」以及「釉色冰淇淋奶蓋」，飲料價格從35元～70元，可選擇糖分、冰塊等多寡選擇。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

點完單，隨後叫號，即可取餐。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

分享好康優惠：暑假強檔限定2019／7／20（六）～8／31（六）買1送1。

Step1：穿著任意藍色服飾配件來店消費。

Step2：於IG打卡上傳藍色服飾配件與產品合照。

Step3：⽂中標記:「＃又見你真好」。

即贈「飲品兌換券」一張，每PO文限兌換一份。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

萍子特別點了4杯，想好好推薦給青釉茶事chinyo chashi 粉絲們，有：青花瓷奶蓋、黃釉芒果奶蓋、紫釉葡萄奶蓋、花漾玫瑰蜜桃，每一杯顏色非常繽紛，光看就好視覺系手搖飲料。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

每杯除了色調夢幻，光看就好療癒外，每杯都會清楚標示貼紙，一目了然每款飲料品名。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

值得特別介紹是點奶蓋系列，蓋子很不一樣唷，後方一一會為大家介紹怎麼喝法。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

紫釉葡萄奶蓋，是用葡萄連皮帶籽一起打，加入冰淇淋、奶蓋組成，整個淡紫色系，非常夢幻色調，喝下一口，多了葡萄本身酸並伴隨奶蓋的甜，水果風味很厚實，很清爽不膩的奶蓋飲。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

青花瓷奶蓋，外觀擁有青釉色調，非常美麗，如青花瓷一般，原先以為是蝶豆花製作成的飲品，喝了一口才發現，原來這是加入調酒用的藍柑橘與香草冰淇淋的青花瓷飲，上頭還有一層厚實的奶蓋，帶點甜味，很有層次，每一口淡淡果香在嘴中散開，還多了冰沙口感，好好喝。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

黃釉芒果奶蓋，是用芒果與冰淇淋、奶蓋組成，喝起來整個非常濃郁芒果香氣外，還有冰淇淋的香氣，正是芒果盛產季節，喝下這杯帶有芒果香的奶蓋，炎炎夏日無比消暑。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

花漾玫瑰蜜桃，是利用玫瑰與茶飲組成，整杯玫瑰紅色系，非常熱情奔放，青茶與玫瑰原來可如此混搭，激盪組合，感受茶香，絕對會是OL或是少女會喜歡的獨特風味飲料。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

奶蓋杯蓋有申請專利，非常特別，是扇形杯蓋，光看下重本，為了讓粉絲喝到最讚的自家奶蓋飲料，扇形杯蓋是可以直接用手來旋轉開來的，一旁也有個小圓孔，是直接可插吸管，2種不同方式喝法。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

光看這杯蓋設計就感受到用心，並講求不同喝法與喝出不同的層次口感。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

第一口把蓋子旋轉，可以先喝到奶蓋，奶蓋整個很發，屬於甜奶蓋口感，不是一般鹹鹹的風味，非常濃郁。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

喝完會有兩條白鬍子在臉上，非常俏皮可愛，奶蓋濃郁在嘴上殘留，這樣拍照好有賣點。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

接著是插上吸管，在杯蓋旁邊有個小圓孔，插上吸管後，將奶蓋與飲品攪拌混合，可喝到下方汁的風味，不同喝法，很有意思。

▲▼青釉茶事chinyo chashi。（圖／萍子提供）

喝過青釉茶事chinyo chashi，不得不說這絕對會是一中街最潮手搖飲料店，台中最美中國風手搖飲，以青釉茶為基底，搭配時旬鮮果的清新風味，加上奶蓋創造的無限想像，用一杯青釉，感受華人千年工藝深度與品茶文化的完美滋味，青釉，又見你真好，絕對會成為台中IG網美打卡名店，好喝好拍，讓人讚不絕口，快來打卡熱點吧。

青釉茶事chinyo chashi

電話：04－22295389
地址：台中市北區太平路8-3號
營業時間：12：00～23：00

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！
本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。
熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。
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