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營業到凌晨2點　祥富水產二代店型首發店正式進駐高雄夢時代

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▲營業到凌晨2點　祥富水產二代店型首發店前進高雄夢時代　7/31開幕。(圖／高雄夢時代提供)
▲祥富水產二代店型首發店正式進駐高雄夢時代。(圖／高雄夢時代提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

祥富水產二代店型的首發店前進高雄夢時代！高雄夢時代瞄準深夜商機，投入逾億元進行「時代光廊」區域改裝，將集結餐飲與娛樂業種，其中首創火鍋超市新型態的祥富水產進駐高雄夢時代，7月31日下午5點正式開幕，營業時間11:00~隔日凌晨2：00，高雄的夜貓子又多了一個可以填飽肚子的地方。

首創火鍋超市新型態的祥富水產，食材排放整齊讓客人挑，每種食材的品名、重量及價格都標示清楚，供應上百種食材讓消費者選購，品名、重量及價格都標示清楚，想吃什麼、想吃多少都可以自己控制，而且只收鍋底費30元。時令海鮮由母公司位於前鎮漁港的船隊新鮮直送，提供給消費者的食材不僅新鮮看得到，省下來給盤商的利潤，也直接回饋給消費者反應在價格上。

▲營業到凌晨2點　祥富水產二代店型首發店前進高雄夢時代　7/31開幕。(圖／高雄夢時代提供)
▲首創火鍋超市新型態的祥富水產，食材排放整齊讓客人挑。

祥富水產沙茶火鍋超市夢時代店，為全台第九號店，也是祥富水產二代店型的首發店，座席數有140席，維持一貫將漁港的情境融入在店裝，店內裝設的防爆燈點綴著船舵、老式玻璃浮球等，營造出在漁船用餐的氛圍。二代店的設計為強調新鮮直送，首度引進四座活海鮮展示櫃，龍蝦、龍虎斑、海戰車、黑盤鮑等活海鮮，現點現撈，再由專業廚師在開放式廚房直接分切、烹煮，讓消費者看的到所有的食材處理流程，安心地享用每一種選購的食材。

▲營業到凌晨2點　祥富水產二代店型首發店前進高雄夢時代　7/31開幕。(圖／高雄夢時代提供)
▲祥富水產沙茶火鍋超市夢時代店座席數有140席。

▲營業到凌晨2點　祥富水產二代店型首發店前進高雄夢時代　7/31開幕。(圖／高雄夢時代提供)
▲祥富水產二代店的設計為強調新鮮直送，首度引進四座活海鮮展示櫃。

7/31-8/31祥富水產也推出開幕優惠，凡消費滿888元同時享2種加價購，分別是188元加購波士頓龍蝦一份/半隻與188元加購活黑盤鮑魚一份/2顆，也就是消費滿888加購376元可有波士頓龍蝦一份/半隻+活黑盤鮑魚一份/2顆。

高雄夢時代為了搶攻「時代光廊」的深夜商機，除了祥富水產火鍋超市，將陸續引進KTV、PUB、電競館、遊戲室…等多樣化體驗型娛樂業種，提供商務人士及夜貓子安心消費、舒壓享受的空間。

祥富水產高雄夢時代店
地址：高雄市前鎮區中華五路789號1樓時代光廊

關鍵字： 美食情報 祥富水產 高雄美食 夢時代

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