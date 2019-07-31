七夕約會首選！特搜雙北5間美拍餐廳　夢幻、度假風超浪漫

▲Thai J泰式餐廳裝潢風格奢華浪漫，彷彿是踏入熱帶雨林。（圖／記者黃士原攝）

記者徐溱謐／綜合報導

下周就是七夕情人節，大家都安排好約會的地方了嗎？《ETtoday新聞雲》幫大家選了5間雙北的美拍系餐廳，無論是花草植栽簇擁的用餐環境，或是店家營造出的度假氛圍，都是約會的好選擇，和另一半一起度過甜蜜情人節吧！

Thai J泰式餐廳

這間餐廳開幕以來就是IG熱點，奢華的用餐空間滿足女孩愛拍照的心願。老闆巧妙運用美學獨到見解，將綠色植物、水晶燈飾、鳥籠、羽毛等元素結合，宛如踏進熱帶雨林般的時尚花園。

地址：台北市信義區松壽路12號10樓

電話：02-7743-1988

▲奎咖啡館以籐製桌椅和植物造景打造度假氛圍。（圖／奎咖啡館粉絲專頁）

QUAY Cafe奎咖啡館

這間咖啡館座落人潮熙來攘往的東區，卻擁有鬧中取靜的度假氛圍，藤製桌椅和植物造景，讓人彷彿置身海島。白天在陽光照射下，室內空間舒適愜意；夜晚則多了分浪漫情調，超適合情侶們約會談心。

地址：大安區敦化南路一段187巷62號1樓

電話：02- 2721-0231

▲棧F.M.L Cafe花樣拿鐵的雲朵星空超夢幻。（圖／萍子提供）

棧F.M.L Café花樣拿鐵

這間餐廳的用餐空間以繽紛花雨、植栽搭配夢幻雲朵星空，再加入樂高等貼近生活的元素，餐點則有沙拉、前菜、主菜、披薩、碳烤品項及甜點等，還有多款吸睛的視覺系飲品及療癒系創意調酒，很適合來一場浪漫約會。

地址：台北市北安路780號3樓 （捷運劍南站2號出口正對面）

電話：02-7718-8386

▲食尚曼谷保留百年古厝的元素，混搭出摩登風格。（圖／萍子提供）

食尚曼谷

這個能夠暫離塵囂的秘境藏身在士林夜市裡，踏進店內好似闖入另個時空，由三層樓的百年古厝改造而成，保留挑高天井、磨石子、花瓷磚、紅磚牆，搭配植栽等元素混搭出摩登風格，打燈後呈現Lounge bar的氛圍。菜色走泰式台菜口味，一道菜約100~200元，浪漫約會不傷荷包。

電話：台北市士林區大東路54號

地址：02-2883-0013

▲八里BALI水灣四季景觀餐廳度假風格超浪漫。（圖／水灣BALI景觀餐廳提供）

八里BALI水灣四季景觀餐廳

這間餐廳擁有遼闊河岸美景，以峇里島為整體設計風格，空運峇里島天然茅草打造茅草屋，還有與當地相似度百分百的發呆亭、石雕裝飾和花草植物，藍天白雲和河畔景色相輝映，不用出國也能享受國外的度假風情。

地址：新北市八里區觀海大道39號

電話：02-2619-5258