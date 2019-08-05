點評：下次到逢甲夜市一定要吃吃看萬華甜不辣。

文、圖／橘子狗愛吃糖

逢甲夜市不只是新奇創意美食，還有些傳統小吃也是隱藏在各個角落，只是要穿越重重觀光客人潮，才能不小心發現它們，就像這家【萬華甜不辣】，GOOGLE評價145則有4.5高分，每到假日一樣整家店都客人擠得滿滿，只是它的位置算是比較隱密，我也是來台中好幾年不小心逛過去才發現。

其他縣市我比較不清楚，不過像是【萬華甜不辣】這樣的吃法，以前在南部幾乎沒有看過，比較常見是攤車的湯鍋塞滿黑輪米血跟白蘿蔔，像是關東煮那樣的方式，旁邊有烤爐就還能點到烤香腸跟米腸。

不過我也是去台北逛街才有次看到像「甜不辣」這樣的吃法，攤車一樣有個大湯鍋，只是湯頭的顏色較深，裡面一樣擺滿黑輪米血跟白蘿蔔，但是吃法是「加醬乾吃」，因為一直在湯裡煮的關係，這樣也都蠻入味有味道。

老闆娘我是覺得蠻親切的，老客人也不少，常常見到客人跟老闆娘閒聊。雖然是開放式空間，但位置不少，而且店內冷氣也很大方整個大放送，所以夏天來吃也不至於滿頭大汗，也能自己帶飲料來喝，（畢竟店內賣的東西不多）然後桌上的橘色辣椒醬要酌量使用，辣度相當夠勁，不吃辣的千萬別碰！

甜不辣有分大小份，價錢來說，我是覺得說不上便宜，另外也有湯可以單點，不過湯一碗也是20、30元，食材也都一樣，我覺得不如點大份的吃完一樣可以加湯。

【招牌綜合甜不辣／大份60元│小份45元】

一碗裡面會有小黑輪、甜不辣、米血、菜頭、油豆腐跟裹著魚漿的餛飩，底部是醬料，上面灑香菜，辣醬差不多一到兩小匙的量搭配起來味道剛剛好。





其實目測我是覺得份量並不多，點小份的吃完會覺得有點空虛。本來一開始還沒吃過的時候想說：「也就跟關東煮看起來差不多有什麼特別的？」不過其實真的蠻好吃的啊，醬料本身的調味不錯以外，食材本身也很好吃。





米血軟Q不爛、甜不辣相當紮實、小貢丸我也喜歡，油豆腐更是吸飽湯汁好吃，雖然辣椒醬很辣，可是混著甜不辣的醬汁一起吃反而能稍微中和那個嗆辣，白蘿蔔更是不要錯過，整碗雖然小巧精緻了些，可是吃起來美味度還挺滿足的。





最後不要忘記傳統吃法，碗底剩的醬料別倒掉，拿到餐檯麻煩老闆加湯，喝起來甘甜加微微爽辣又燙口的味道，小時候買黑輪米血還是吃肉圓也都這樣喝。

沒吃過時總覺得也跟關東煮差不多的傳統甜不辣，其實跟預想的完全不同，但能在GOOGLE上拿到這麼好的評價其實也很不簡單，其實真的蠻好吃的。來了幾次聽到不少老客人跟老闆娘的交談就能知道這一口美味真的累積不少死忠老饕，我吃過也蠻推薦有來逢甲很值得特別繞過來嘗嘗（畢竟在台中這樣的甜不辣好像不多啊？）

逢甲萬華甜不辣

地址： 台中市西屯區慶和街12號

電話： 0918866041

營業時間：17：00～24：00