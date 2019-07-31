「魔法森林彩繪巷」在三重！還有全台首座陽光地板鋼琴

點評：好童趣的彩繪！

▲慈生公園以「魔法森林」為主題打造。（圖／饅頭弟123提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

全台公園多不勝數，以「魔法森林」為主題的公園卻相當罕見，三重的慈生公園在區公所里長和志工打造下，牆面和地面分別彩繪上森林和海洋意象，讓經過的民眾驚呼連連，誤以為闖入了《傑克與豌豆》繪本中的「魔法森林」。

▲「魔法森林彩繪巷」就藏身慈生公園旁邊，在三重市慈生里里長吳瓊茹極力爭取經費之下，並邀請國寶級大師紀雲煙著手進行彩繪。

距離三和捷運站不遠，「魔法森林彩繪巷」就藏身慈生公園旁邊，在三重區慈生里里長吳瓊茹極力爭取經費之下，並邀請國寶級大師紀雲煙著手進行彩繪，巷弄佈滿了魔法精靈、貓頭鷹、梅花鹿、蝴蝶、小貓咪、松鼠等動物的蹤影，彩繪總長達435公尺。

▲突破平面的限制，牆上的水管、冷氣機、熱水器通通成為畫作的一部分。

突破平面的限制，牆上的水管、冷氣機、熱水器通通成為畫作的一部分，活靈活現的圖樣讓巷弄瞬間亮了起來，也吸引不少路過的民眾將打卡點一一收集，伴隨種植成排樹木，彷彿踏進真實的森林，浸染在綠意的包圍。

▲地板揮灑出海洋意象的3D彩繪，均出自長庚科技大學校友之手。

地板的空間也絲毫不浪費，揮灑出海洋意象的3D彩繪，空地海豚、章魚、深海魚類，宛如要從地表竄出來。吳瓊茹說，這些都出自長庚科技大學學生的作品，他們已經畢業了。這麼特別的彩繪巷其實完工已是第4年，直到最近才被發現，吳瓊茹笑說，「因為我們比較低調啦...來這邊的幾乎都是當地居民居多。」

▲「陽光地板鋼琴」不只是一般的彩繪，踩踏琴鍵時，會發出琴樂聲，LED燈也會閃亮。

另一處「陽光地板鋼琴」不只是一般的彩繪，踩踏琴鍵時，會發出琴樂聲，LED燈也會閃亮，原理是靠著太陽能電板發電，為全台第一座太陽能發電運用在公園建設的娛樂設施，民眾可以踏著琴鍵聽樂音，即使行動不方便的民眾坐輪椅也能玩。

▲石椅還刻成哆啦A夢造型，超級可愛。

慈生公園占地0.46公頃，石椅還刻成哆啦A夢造型，整體麻雀雖小五臟俱全，包含遊樂健身器材、涼亭、活動中心、閱覽室、自修室、木棧道等，除了到這裡美拍，多功能的空間也夠讓市民消磨上半天。

▲整排牆面彩繪與樹木分別林立，彷彿踏進真實的森林，是都市裡放鬆的小確幸。

慈生公園

地址：新北市三重區三和路四段191巷67號