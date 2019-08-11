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72年老屋變餐廳！嘉義第一間湯咖哩　必吃「日出漢堡排」

華少的吃貨地圖 華少的吃貨地圖

華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不..

點評：嘉義第一間湯咖哩！！！！趕快去嚐鮮
ETtoday餓勢力

▲▼嘉義舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣。（圖／華少甫 提供）

文、圖／華少甫

72年的老房子改造成餐廳？我來到嘉義時，聽友人介紹這樣的一間店「舊時光新鮮事」，就興起了滿滿的好奇心，聽到他賣的還是我喜歡吃的湯咖哩（據說是嘉義第一間賣湯咖哩的店），更讓我很想嘗試看看。

▲▼嘉義舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣。（圖／華少甫 提供）

這家餐廳可以細分成一樓跟二樓的用餐區，一樓的入口處有張日據時代的台灣地圖，因為當時盛產伐木，地圖少因此有不少山的名稱，老闆相當熱情地跟我介紹當時跟現在的地理相對位置。

▲▼嘉義舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣。（圖／華少甫 提供）

▲▼嘉義舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣。（圖／華少甫 提供）

二樓的擺設除了復古風之外，特別的是，他們還有足浴的消費。

▲▼嘉義舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣。（圖／華少甫 提供）

▲▼嘉義舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣。（圖／華少甫 提供）

側邊一隅的風景更是讓人放鬆，脫下鞋子，坐在窗邊的榻榻米上享受美食，是多麼愜意的一件事啊！

▲▼嘉義舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣。（圖／華少甫 提供）

日出漢堡排

店家的紅咖哩選用日本進口咖哩粉製作，花費大量時間慢慢熬煮而成，搭配紮實的咖哩肉，再放上六角鄉的花生跟黑芝麻，這個組合真的讓我食指大動！

▲▼嘉義舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣。（圖／華少甫 提供）

小雞做日光浴

把整隻雞腿煎的金黃香脆，宛如小雞經過日光浴之後，皮膚多上了一層色澤一般，店家的取名相當有巧思，撒上芝麻粒之後，也充分起到提味的效果。

▲▼嘉義舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣。（圖／華少甫 提供）

金灑阿里山咖哩雞（紅咖哩）

這款餐點是我對這家店印象最深的一道料理，把飯疊的高高象徵嘉義的地標「阿里山」，上頭再撒上金色薑黃粉，宛如早晨煦煦太陽照耀在山間，炸雞塊的火侯也處理得恰到好處。

▲▼嘉義舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣。（圖／華少甫 提供）

溫泉牛湯咖哩鍋

身為嘉義唯一一間湯咖哩店，這款招牌餐點真的必吃！新加坡進口的咖哩醬，加入蔬菜後熬煮成湯，口感偏小辣，非常夠味。

▲▼嘉義舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣。（圖／華少甫 提供）

神木鮮奶茶

非常有趣的飲品，把巧克力醬加入鮮奶茶之中，喝起來也不會過甜；還有另一款聖山仙氣奶茶，則是把花生醬、香草冰淇淋及奶茶，做出獨樹一格的搭配。

▲▼嘉義舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣。（圖／華少甫 提供）

思念千層蛋糕

這款千層蛋糕口味同樣不俗，餅皮軟嫩，內裡也很甜，完整展現店家的甜點手工藝。

▲▼嘉義舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣。（圖／華少甫 提供）

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舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣

電話：05-2169909
地址：嘉義市西區仁愛路494號

營業時間：週一～週四AM11:00-PM14:00、PM17:00-20:00，週五AM11:00-PM14:00、PM17:00-21:00，週六AM11:00-PM21:00，週日AM11:00-PM20:00

華少的吃貨地圖
不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。
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