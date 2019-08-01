來當花仙子！特搜彰化「2大花海」　整片粉紅薑荷花超浪漫

點評：百花盛開真的太美麗了！

▲夏季是賞花的好季節，彰化薑荷花和雞冠花皆美麗盛開著。（圖／《小兔小安*旅遊札記》提供，以下皆同）

實習記者趙家玉／綜合報導

說到夏季賞花，除了桃園上萬坪的向日葵園、台東太麻里的金針花季之外，最不能錯過的就是彰化的「溪州薑荷花海」。放眼望去一整片都是飄散著淡淡花香的粉色薑荷花，站在花海中拍照超浪漫，花期從夏季開始持續到10月初，趕快把握好天氣去彰化享受被花海包圍的療癒感吧！

▲整片粉紅色薑荷花超夢幻，許多旅客都搶著在花海中拍美照。

▲薑荷花的花期只到10月初，民眾可要好好把握機會。

由於薑荷花的田埂是乾的，因此民眾可以走進花田中盡情拍照，如果又剛好碰上好天氣，蔚藍的天空、潔白的雲朵以及粉嫩的薑荷花，根本不需要調色或修圖，怎麼拍都像是一幅畫。

▲雞冠花的花語是真摯永恆的愛，很適合送給心儀的對象。

另外，距離彰化薑荷花田大概10分鐘的車程，還有一整片雞冠花盛開著，雞冠花有紅有橘，綻放地十分熱情，和薑荷花比起來一點都不遜色，而且雞冠花也很適合用來向喜歡的對象告白，因為雞冠花的花語是「真摯永恆的愛」，是不是非常浪漫呢？情人節將近，不如就帶著另一半或是曖昧對象來這裡晃晃吧！

▲雞冠花海和薑荷花海皆為免費參觀，民眾可要共同愛護環境。

彰化溪州薑荷花田與雞冠花田皆免費開放參觀，因此也請民眾要好好愛護環境，除了不要亂丟垃圾之外，也千萬不要隨便採摘折花，這些美麗的花海都是花農辛苦種植的成果，需要大家一起維護，好讓更多人能看見這片花海的美。

彰化溪州薑荷花田

地址： 彰化縣溪州鄉中州路二段1333巷524號

時間：24小時

彰化雞冠花田

地址： 彰化縣北斗鎮興農路二段141巷