點評：原來大直規劃兩天一夜這麼棒！

▲美福飯店四樓的露天泳池。

文、圖／泰國劉德華

我有個朋友很猛，她幾乎每個週末都帶小孩出去玩，本以為她天天塞車上下班已夠累，沒想到仍然盡可能帶小孩出遊，實在是偉大的媽媽。但是你如果沒小孩或還沒結婚，想親近大自然又想立即回到都會區，美福大飯店的「義式Brunch週末自然醒住房專案」是很好的選項。

這個專案適用每週五與週六入住，可以讓睡不飽的上班族睡到自然醒，只要記得在11:00至14:30之間去享受義大利佛羅倫斯西餐總主廚Massimo Picci親自操刀的「都會舒活早午餐」。週六入住，晚上還可到Cocoon池畔酒吧聽現場演唱、在四樓的露天泳池游泳，附近還有金面山可以鳥瞰台北市，你可以輕輕鬆鬆在大都會與大自然間轉換心情。

▲我們入住的是「最小」的15坪行政套房。

▲照片左方是更衣間，右方是浴室裡的雙人洗手台。

▲浴缸與淋浴間。

▲在電視上秀出入住房客的大名，感覺有點尊榮（其實每個房客都會秀）。

我們週六下午check in後本想立刻去爬山，但進到房間忍不住花了點時間拍照。美福大飯店不愧是米其林指南住宿推薦的《台北區前三名奢華飯店》，我們住的行政客房有15坪，一般行政客房是較頂級房型，在這卻是「最小」的。

客房除了大，還挑高3.4公尺，大片的落地窗有極佳採光。房間有女生最愛的更衣間、獨立浴缸，睡的是席夢思床具組，我們當晚根本秒睡。要不是天氣好想出去爬山，不然我願意為了牆上那台55吋Sony 3D Smart電視留下來看電影台。

▲金面山上視野絕佳，可遠眺台北101。

▲剪刀石是熱門打卡地點。

▲往竹月寺的方向驚險刺激。

金面山對初學者來說有點難度，但只要撐過去，山頂上的美景絕對讓你大呼值得。我們從環山路一段136巷這個入口進去，往論劍亭方向爬，約20分鐘後在重陽亭喘口氣，接著全部是岩石，必須手腳併爬才能上山，雖然岩石上有刻意鑿出的缺口方便落腳，仍有些驚險，請慢慢爬不要著急，約15分鐘後即可到達IG熱門打卡點剪刀石。

剪刀石底下懸空，假日非常多人排隊等著拍出驚險照片秀給大家看，不過也因為底下懸空，在上面還是不要做太多危險動作，像我就沒過去，畢竟還有妻小要養，別拿生命開玩笑。金面山上可遠眺台北101、松山機場，四週毫無遮蔽，可360度環顧台北市，天氣好的時候，景色令人迷戀忘返。膽大的人，回程建議往竹月寺方向下去，這裡得拉著麻繩，踏在岩石上敲打出來的缺口往下走，驚險又刺激。

▲躺椅下方的淺水區，讓不會游泳的房客也可以開心踩踩水。

▲泳池池底有玻璃馬克瓷磚。

▲怕曬的人，下午四點後再來比較不熱。

▲可以跟工作人員租借造型泳圈。

回到飯店簡單梳洗一下，我們到四樓露天泳池消消暑。露天游泳池長25公尺、寬7.5公尺，池底鑲著漂亮的藍白相間玻璃馬克瓷磚。池邊有台北市飯店首創的露天大型屏幕，全天播放體育台，挺適合夏日熱情的氛圍。雖然工作人員會給瓶裝水，但我建議把客房迷你酒吧裡免費的可樂、啤酒帶下來，更有度假風。

怕曬的人下午4點後再來，陽光多數已被大樓遮住，另外你也可以跟工作人員租借造型泳圈，讓你的照片看起來更有趣！

▲女主唱Stephanie四歲就來台灣。

既然隔天可以睡到自然醒，我們晚上便來Cocoon酒吧喝酒、聽LIVE樂團演出。美麗的外國女主唱Stephanie據說10歲開始參加合唱團，20歲便開始唱Demo。她出生於美國，4 歲跟家人來到台灣生活，所以除了英文老歌，她當天唱的中文經典歌曲，也讓現場來賓聽得如痴如醉。

▲房客享有買一送一的優惠。

▲右為芒果特調，左為洋甘菊特調，後為Bartender貓王。

除了聽歌，當然得配點小酒。房客來這消費享有飲品買一送一的優惠，但不能只點酒單，記得請Bartender做幾杯特調給你。當天的Bartender貓王調了二杯給我，一是芒果特調，這杯季節特調裡面加了藥草酒CYNAR，喝起來有芒果香，沒有過多水果的甜膩，又有草本植物香氣。

洋甘菊特調使用Tanqueray NO.TEN琴酒，貓王說這支琴酒帶有花香與水果香，加入洋甘菊茶後會讓花香的層次更豐富。不過這杯特調看起來「樸素」了點，若能加點裝飾，賣相更佳。

▲GMT義大利餐廳由義大利佛羅倫斯西餐總主廚Massimo Picci親自操刀 。

▲主菜之一：碳烤肋眼牛排。

▲除了主菜，還可享用自助餐檯上的各式料理。

隔天在GMT義大利餐廳吃的義式早午餐非常精彩，真慶幸當初選的是這個住房專案。早午餐可享用前菜與主菜三選一，還有自助餐檯的各式料理。主菜我選的是地中海式慢煮鮮魚排，將深海秋哥魚以清蒸方式呈現，配上白酒檸檬醬汁與二顆鮮嫩蛤蜊陪襯，讓這道主菜充滿夏日海風。

外子吃的是碳烤肋眼牛排佐芝麻葉及牛肝蕈菇醬汁，餐廳選用Prime等級肋眼心，碳烤至五分熟後疊在芝麻葉沙拉上，搭配帕瑪森起司以及用義式橄欖油、迷迭香拌炒的牛肝蕈菇，還有用牛骨和各式蔬菜煨煮的醬汁可以沾取，香氣逼人啊。

▲油封伊比利豬非常好吃，大家不能錯過！

除了主菜，自助餐檯還有各式美味，但我要提醒大家，如果你有看到一道熱菜名稱寫「豬肉料理」，千萬別錯過！這豬肉料理看似平凡，口味可不平凡。這是將伊比利豬捲上迷迭香後，油封一天再香煎上桌，佐上焦糖蘋果醬，完全可以當一道主菜供應，我自己就吃了3盤！建議大家要挑一半瘦一半肥的五花肉，伊比利豬的肥肉沒有令人不悅的豬腥味，料理過後更是滑順可口，你一定會喜歡！

台北美福大飯店

電話：02-7722-3399

地址：台北市中山區樂群二路55號

金面山步道



地址：台北市環山路一段136巷（巷口是全家）

泰國劉德華

曾任男人幫副主編及遠足出版社、台新銀行無限季刊、合作金庫樂活理財季刊主編。現為台北市農安街111號東岸池上便當店長、廚師與店小二，假日是兼職作家與餐飲顧問。

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