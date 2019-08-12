吃流水麵不用到日本！新北市石碇熱門親子景點　還能體驗手工麵線DIY

點評：我也想體驗麵線DIY和流水麵！

▲新北市石碇許家手工麵線，適合親子同遊的好場所。（圖／《史努比&可樂娜的遊樂園》提供，以下皆同）

實習記者趙家玉／報導



每到假日，家長很常為了親子景點而苦惱，思考著到底要做什麼活動才能讓孩子從中學習成長。對此，部落客《史努比&可樂娜的遊樂園》就和大家分享一間位在新北市石碇的親子景點，讓大人、小孩都能充分體驗。「許家麵線」是石碇有名的手工麵線工廠，有販售成分天然又美味的手工麵線，且都是遵循古法製作，還有豐富有趣的親子活動，像是麵線DIY和流水麵體驗，從中了解麵線職人製作的過程與辛勞。周末親子同遊就去「石碇許家手工麵線」吧！

▲參與手工麵線DIY，兩人同心協力「甩、拉、放」，感受它的延展性。

▲師傅細心教導孩子麵線的製作流程。

其中，最受歡迎的就是親子活動。麵線DIY的體驗內容非常多元，長達將近1.5小時，師傅會指導麵線的製作、甩麵條、甩麵線、曬麵線、包裝麵線，也會讓體驗者用麵線跳繩。在這裡，大大小小、男女老少都能輕易上手，每個人都能做出屬於自己的手工麵線！

▲大人小孩一起認識石碇的歷史和手工麵線的製作過程。

▲吃流水麵不用特地跑到日本，在石碇也能吃到囉！

▲流水麵體驗過程中，小朋友搶著夾的畫面，夾帶著驚呼聲。

流水麵體驗也非常刺激又有趣，先將麵線燙熟，經過山泉水冰鎮後，沿著水道快速滑下。此時，大人和小孩都要非常專注，才能快狠準的夾起麵條。麵線共有原味、紅麴和綠茶三種口味，把夾到的麵線放進柴魚醬汁的碗中調味一下，就可以享用 Q 彈又涼爽的麵線啦！體驗過程中，孩子也能從中得到成就感與樂趣，真是太好玩了！

▲麵線曬好後，也能包裝自己的麵。

石碇許家手工麵線

地址： 新北市石碇區烏塗里四分子3號

電話： 02－26633004

營業時間：08：30～16：30（每周二公休）