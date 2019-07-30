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情人節來場浪漫約會　全台17家法國外交部認證的法式餐廳

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▲台中鹽之華法式餐。（圖／鹽之華提供）

記者黃士原／台北報導

七夕情人節腳步近了，想在浪漫氣氛中與另一半一起度過嗎？全台有17家法式餐廳入選今年全球性美食盛會「味覺•法國 Good France」，這17家拿到法國外交部認證的法式餐廳有高級法式料理、法式現代料理及小餐館，在情人節這一天帶著另一半一起來享用美食吧。

台中鹽之華法式餐廳黎主廚鑽研法式料理多年，每年都會到國外取經，精通英、法、義大利語的她不只到歐洲最夯的餐廳試菜，更能藉著語言優勢與當地主廚成為好友，進一步和歐洲名廚們進行廚藝交流，而不僅只藉由品嘗來猜測食材的做法。日前台中鹽之華餐廳與世界最頂級的巧克力AMEDEI聯手，推出全台首見的巧克力料理。


▲清燉豬尾巴.山葵.紅棗.高粱.當歸.豬肉清高湯。（圖／中山招待所提供)

台中的中山招待所提供法式料理，廚藝團隊每兩個月就研發更新菜單，孟夏推出新菜色，嚴選當季鮮美食材，結合台灣、新加坡料理概念，處處可見巧思與驚喜，不僅是味覺上的享受，菜餚擺盤也十分講究，繽紛的色彩，充滿著初夏的滋味，一上菜就令人賞心悅目，食指大動。

米其林二星餐廳稗田料理長臺灣探尋之旅第一站就是與台東長濱的法式餐廳「Sinasera 24」共同舉辦台東及台北兩場活動，活動中將會使用台東及花蓮的物產，以日式及法式料理技法詮釋創作。

17家法式餐廳如下：

台北市:
●Ephernité（法式現代料理）
●亞都麗緻 巴賽麗廳 La Brasserie（小酒館）
●S Hotel（小酒館）
●Chateau zoe 酒窖餐廳（法式現代料理）

澎湖縣
●莫子嗜物所 Bang Bang Banana（法式現代料理）

金門縣
●金門樸食 A Table（現代法國料理）

新北市
●RéeL 法式小酒館（小酒館）

台南市
●光影新歐陸料理 Les Ombres d’Ambre（法式現代料理）
●A Table 法國小酒館（小酒館）

高雄市
●THOMAS CHIEN法式餐廳（高級法式料理）
●Pasadena 帕莎蒂娜國際餐飲事業（高級法式料理）

台中市
●Gulu’s House咕嚕好吃法式風味廚坊（小酒館）
●中山招待所（高級法式料理）
●Delys & Sens 得梨思法式料理 友善環境的得梨思法式料理（高級法式料理）
●Restaurant Revivre法式餐廳（高級法式料理）
●鹽之華法式餐廳 Fleur de Sel Restaurant & Bar（高級法式料理）

台東
●Sinasera 24（高級法式料理）

關鍵字： 美食情報 法式餐廳 七夕特輯

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