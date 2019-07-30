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比鬼屋更寫實血腥　台南麻豆代天府附設十八層地獄膽小者勿入

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▲比鬼屋更寫實血腥　台南麻豆代天府附設十八層地獄膽小者勿入。（圖／資料照）
▲台南麻豆代天府附設十八層地獄膽小者勿入。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

農曆7月即將來臨，對於喜歡刺激感的朋友來說，特別會想去鬼屋享受被嚇的感覺，其實台灣還有一種另類鬼屋，就是宮廟附設的「十八層地獄」的電動機關鬼屋，像是台南麻豆的代天府附設有十八層地獄，可親眼見證各種殘酷刑罰，最有鬼月氣氛。

台南麻豆代天府裡的「天堂地獄」，建於民國68年，斥資近億元興建，且設計於巨龍體內的天堂地獄，其中的「地獄」是歷時30年的古董景點，設計在長76公尺、高有7公尺巨龍的體內，走入其中，彷彿真的有穿越陽世的錯覺。

▲比鬼屋更寫實血腥　台南麻豆代天府附設十八層地獄膽小者勿入。（圖／資料照）
▲沿著階梯走向地獄，從牆上人臉孔中已經得知，將會展開恐怖的旅途。（圖／資料照）

▲比鬼屋更寫實血腥　台南麻豆代天府附設十八層地獄膽小者勿入。（圖／資料照）
▲牛頭馬面壓著犯人，開始分配刑罰。（圖／資料照）

▲比鬼屋更寫實血腥　台南麻豆代天府附設十八層地獄膽小者勿入。（圖／資料照）
▲生前罪孽深重者，會在此發配受刑，打入各殿受應得之刑罰。（圖／資料照）

名為「十八層地獄」的地窖內，步行約20分鐘的過程，全程使用感應式導覽遊客前進，走入其中，除了走訪每一層地獄的刑罰外，還有牛頭馬面等地下士兵，會在路途中迎接過客，穿梭在鬼屋中，吊死鬼、淹死鬼現於身旁，去過的人無不發毛。

▲比鬼屋更寫實血腥　台南麻豆代天府附設十八層地獄膽小者勿入。（圖／資料照）
▲血池內部翻著白眼的屍體，漂浮於水面上。（圖／資料照）

從階梯一路步行向下，整牆拖著腳鍊的人被有青獠牙面孔的地獄官吏牢牢拖住向下走，沿著階梯走向地獄，從牆上人臉孔中已經得知，將會展開恐怖的旅途。實體化的十八層地獄有教育意義，只是放眼所見全是受到殘酷刑罰的鬼魂實體，讓人忍不住背脊發毛。大家要注意的是部分畫面過於逼真猙獰，若家中有幼童者並不適合。

▲比鬼屋更寫實血腥　台南麻豆代天府附設十八層地獄膽小者勿入。（圖／資料照）
▲各種器官都在刀山之上。（圖／資料照）

▲比鬼屋更寫實血腥　台南麻豆代天府附設十八層地獄膽小者勿入。（圖／資料照）
▲地獄內部畫面逼真，許多猙獰的場面。（圖／資料照）

▲比鬼屋更寫實血腥　台南麻豆代天府附設十八層地獄膽小者勿入。（圖／資料照）
▲台南麻豆代天府。（圖／資料照）

台南麻豆代天府
地址：台南市麻豆區南勢里關帝廟60號
電話：(06)571 0294

關鍵字： 農曆7月 十八層地獄 鬼月

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