中秋節一起來開趴　圓山大飯店今年舉辦「超牛BBQ」戶外烤肉派對



▲圓山大飯店今年舉辦「超牛BBQ」戶外烤肉派對。(圖／圓山大飯店提供)



記者黃士原／台北報導

中秋節就是要「夯」肉兼開趴。圓山飯店年度戶外烤肉派對今（2019）年就在9月13日中秋節當天舉辦，今年不但有重量級主角「信義鄉原住民烤宰大黑豬」，還有頂級「金門酒糟牛肉」和蚵乾、麵線等金門特產入菜的豐盛料理和樂團現場熱力開唱。成人每位1,680元+10%，兒童(6-12歲)每位750元+10%，即日起至8月25日前訂位並完成付款的賓客，和活動當天入住圓山的房客，皆可享9折優惠價。

圓山飯店的年度盛事「中秋烤肉趴」，地點位於賞月無死角、還可同步欣賞台北市百萬夜景的花園廣場，早已成為死忠消費者每年必追的重頭戲。今年，圓山和金門縣畜產試驗所合作，以頂級的金門酒糟牛入菜，民眾可於現場品嚐串烤金門牛肉、紅酒燉金門牛、金門牛尾一條根湯等牛肉美饌，另外，金門蚵乾海鮮炒義大利麵、金門黑蒜香油拌麵線、金門高梁嗆鮮蝦等使用金門特產的熱食料理也在現場供各位大快朵頤。





▲圓山今年中秋再辦烤肉宴。

做為圓山中秋烤肉趴的重量級主角，今年邀請來自南投信義鄉的「原住民烤大黑豬」坐鎮，活動當天上午在南投宰豬後送至飯店，由專業團隊全程料理，豬肉表皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，是一試難忘的天然原味。除了吸睛的烤大豬，主廚在現場規畫有特製香料雞肉沙威瑪、燒烤區、冷盤區、熱食區、湯品、麵包及甜點區、飲料吧，還有哈根達斯(Haagen-Dazs)冰淇淋吃到飽。

另外，松鶴餐廳自9月14日起至9月22日舉辦金門美食週活動，於每日午餐及晚餐時段可吃到美味的金門酒糟牛肉料理及傳統糕點、貢糖、花生荖及在地茶飲，大廳並設有主題攤位，將金門伴手禮及精彩旅遊行程介紹給大家。