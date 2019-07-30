ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

中秋節一起來開趴　圓山大飯店今年舉辦「超牛BBQ」戶外烤肉派對

ETtoday餓勢力

▲中秋節一起來開趴　圓山今年舉辦「超牛BBQ」戶外烤肉派對。(圖／圓山大飯店提供)
▲圓山大飯店今年舉辦「超牛BBQ」戶外烤肉派對。(圖／圓山大飯店提供)

記者黃士原／台北報導

中秋節就是要「夯」肉兼開趴。圓山飯店年度戶外烤肉派對今（2019）年就在9月13日中秋節當天舉辦，今年不但有重量級主角「信義鄉原住民烤宰大黑豬」，還有頂級「金門酒糟牛肉」和蚵乾、麵線等金門特產入菜的豐盛料理和樂團現場熱力開唱。成人每位1,680元+10%，兒童(6-12歲)每位750元+10%，即日起至8月25日前訂位並完成付款的賓客，和活動當天入住圓山的房客，皆可享9折優惠價。

圓山飯店的年度盛事「中秋烤肉趴」，地點位於賞月無死角、還可同步欣賞台北市百萬夜景的花園廣場，早已成為死忠消費者每年必追的重頭戲。今年，圓山和金門縣畜產試驗所合作，以頂級的金門酒糟牛入菜，民眾可於現場品嚐串烤金門牛肉、紅酒燉金門牛、金門牛尾一條根湯等牛肉美饌，另外，金門蚵乾海鮮炒義大利麵、金門黑蒜香油拌麵線、金門高梁嗆鮮蝦等使用金門特產的熱食料理也在現場供各位大快朵頤。

▲中秋節一起來開趴　圓山今年舉辦「超牛BBQ」戶外烤肉派對。(圖／圓山大飯店提供)
▲圓山今年中秋再辦烤肉宴。

做為圓山中秋烤肉趴的重量級主角，今年邀請來自南投信義鄉的「原住民烤大黑豬」坐鎮，活動當天上午在南投宰豬後送至飯店，由專業團隊全程料理，豬肉表皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，是一試難忘的天然原味。除了吸睛的烤大豬，主廚在現場規畫有特製香料雞肉沙威瑪、燒烤區、冷盤區、熱食區、湯品、麵包及甜點區、飲料吧，還有哈根達斯(Haagen-Dazs)冰淇淋吃到飽。

另外，松鶴餐廳自9月14日起至9月22日舉辦金門美食週活動，於每日午餐及晚餐時段可吃到美味的金門酒糟牛肉料理及傳統糕點、貢糖、花生荖及在地茶飲，大廳並設有主題攤位，將金門伴手禮及精彩旅遊行程介紹給大家。

關鍵字： 美食情報 圓山大飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

農曆7月出遊必知10大旅遊禁忌

最狂麻辣鍋　雞胇無限量供應

桃園燒烤吃到飽牛舌、生蠔無限續！

吃到痛風！超浮誇海鮮套餐

泰國曼谷自由行一次就上手！

夢幻地球降臨台北這個時間最好拍！

台北市高檔牛排餐廳懶人包

花蓮六十石山金針花季8/3開跑

宜蘭5間擁有百萬夜景的景觀餐廳

狐狸雞蛋糕萌翻！周末限定狸掌燒

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

圓山舉辦超牛BBQ戶外烤肉派對

台南七夕愛情嘉年華8月1日登場

桃園嚴記滷味2大必吃招牌推薦

酷航限時促銷！來回含稅7折起

It’s Ｍe Bar舉辦2日鬼王派..

詹姆士品牌「詹麵」3種醬料能混搭

8/3相約辰光橋！「500玫瑰」免費..

黑毛屋插旗微風台北車站

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366