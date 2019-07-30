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在地巷口美食！桃園「嚴記滷味」10種中藥熬滷汁　2大必吃招牌推薦

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▲▼ 。（圖／嚴記滷味提供）

▲嚴記滷味是桃園航空城的在地美食。（圖／嚴記滷味提供，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

滷味是台灣的傳統小吃，加熱滷味與冷滷味2種都有各自的愛好者。位於桃園航空城的「嚴記滷味」專賣冷滷味，是在地人口耳相傳的巷口美食，其中招牌「紹興鴨翅」和「花生米腸」更是顧客的最愛。

▲▼桃園嚴記滷味。（圖／嚴記滷味提供）

▲紹興鴨翅是店裡的招牌。

「冷」滷味是炎炎夏日解暑、開胃的一道經典美食。嚴記滷味主打濃郁、爽口的冷滷味，並強調「當天滷、當天賣」， 將最新鮮的食材呈現給客人，且完全不使用味精及防腐劑。

▲▼桃園嚴記滷味。（圖／嚴記滷味提供）

▲店裡的滷味都堅持當天現滷，且不添加味精和防腐劑。

除了品管外，精心烹調的滷汁更是讓客人回味無窮的秘密武器。老闆嚴春棟說，店內的滷汁是由數10種的獨特中藥配方滷製，是口味為偏甜的南部口味，為了平衡中藥的味道，也使用了獨門的辣椒將味道壓掉，讓滷汁完完全全融入食材中。

▲▼桃園嚴記滷味。（圖／嚴記滷味提供）

▲紹興鴨翅有紹興酒的香氣，卻沒有什麼酒味。

老闆也透露，招牌紹興鴨翅是醇香鴨翅加入紹興酒的調配，再經過老滷秘制，外表的顏色非常紅亮、可口，肉質鮮嫩、外皮 Q 彈，咀嚼之後紹興酒的香氣會在口中散發開來，卻沒有什麼酒味，即使不飲酒的人也能接受。

▲▼桃園嚴記滷味。（圖／嚴記滷味提供）

▲花生米腸滷也是店裡的招牌。

另一樣熱門商品花生米腸滷則是又香又Q彈，而且不黏牙，吃下去之後滷汁的香味會散佈在口中，並帶有淡淡的花生香，非常好吃。

▲▼桃園嚴記滷味。（圖／嚴記滷味提供）

▲花生米腸滷口感Q彈，還帶著淡淡的花生香。

老闆也特別提醒，如果當天吃不完，一定要先將滷味冰入冰箱冷藏，確保滷味的原汁原味。冷滷味也能用「炒」或「蒸」的方式加熱食用。甚至還能以三杯的方式，加入薑片、蒜頭、麻油等爆香，再用少許的糖、鹽、九層塔等料理。

嚴記滷味
地址：桃園市蘆竹區六福路 215 號（麥味登門口）
電話：0938-195818
營業時間：每日16:00~21:30

關鍵字： 桃園美食 嚴記滷味 美食地圖

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