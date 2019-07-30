拜月老、星空下愛情藝術牆　台南七夕愛情嘉年華8月1日登場

▲2019台南七夕愛情嘉年華即將登場。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／綜合報導

七夕即將再度到來！想好要去哪裡約會了嗎？台南市政府文化局主辦「2019台南七夕愛情嘉年華」活動，從8月1日至18日起登場，一系列七夕限定主題活動，讓整座台南百貨商圈、街道巷弄都陷進甜蜜氛圍，快和戀人一起來朝聖。

▲七夕愛情嘉年華尋找月老籤詩。（圖／取自台南七夕愛情嘉年華官網）



在月老盛典裡，以月老為主軸，透過文化跨域概念，推出月老出巡、月老甜甜愛情總舖師、月老專車漫遊與祈緣幸福派對等活動，民眾除了可以品嚐專屬台南的幸福甜點外，也能感受月老的盛大傳統慶典，台南七夕當日更有無人機燈光秀即將在8月10日於台南土城正統鹿耳門聖母廟正式登場。

▲台南藍晒圖七夕裝置藝術牆即將在8月1日登場。（圖／記者陳涵茵攝）



在戀人絮語裡，以展覽為設計，規劃愛情主題展覽與裝置藝術，藍晒圖文創園區將24小時展出開放「星空下的愛情」裝置藝術牆，從白天到夜晚都能朝聖，現場還可抽取愛情創意籤詩測愛情運。文創PLUS台南創意中心（原台南愛國婦人會館）也將展出16光年的鵲橋，並在愛情放映室播放七夕最浪漫的愛情故事，找尋月老籤詩愛情神諭。

▲台南七夕愛情嘉年華愛情放映室。（圖／取自台南七夕愛情嘉年華官網）



除了月老出沒台南，北台灣也有月老蹤跡，來一客與Skyline Film屋頂電影院跨界合作，讓民眾在星空下邊看電影邊品嚐玫瑰口味泡麵，特地挑選「愛在黎明破曉時」及「樂來樂愛你」兩部浪漫愛情劇。此次，更有南北超靈驗月老來開場助陣，分別為台北霞海城隍廟以及台南南鯤鯓代天府玉珮月老、正統鹿耳門聖母廟葫蘆月老，現場民眾有機會獲得經三大老加持的紅線與筷子。



＊2019台南七夕愛情嘉年華

時間：8／1～8／18日止

＊來一客微溫劇場星空電影院

地點：台北市信義區松高路11號7樓空中花園