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聽鬼故事喝高粱壯膽！快閃店It’s Ｍe Bar舉辦2日鬼王派對

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▲▼金門酒廠。（圖／金門酒廠提供）

▲金門酒廠期間限定店「It’s Ｍe Bar」舉辦鬼王派對活動。（圖／金門酒廠提供）

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記者徐溱謐／綜合報導

農曆七月鬼門開，過去談鬼本是百般禁忌，但近年來品牌紛紛推出鬼月限定活動、商品等。金門酒廠以高粱調酒為主題的期間限定店「It’s Ｍe Bar」，將於農曆七月初二(8/2)、初三(8/3)辦理鬼王派對活動，一邊聽鬼故事一邊喝金門高粱壯膽。

金門酒廠期間限定店「It’s Ｍe Bar」店內的光雕投影因應農曆鬼月活動，特別播放驚悚、恐怖的畫面主題，近日已經有不少眼尖的民眾，夜晚路過八德路京華城一帶，發現「It’s Ｍe Bar」二樓窗戶有一巨大黑影貼著窗戶向外窺視，紛紛駐足拍照錄影。

▲▼金門酒廠。（圖／金門酒廠提供）

▲店裡的光雕也以鬼月為主題，營造詭異的靈異氣氛。（圖／金門酒廠提供）

「It’s Ｍe Bar」每週末都會舉辦不同主題活動吸引民眾，在即將到來的農曆七月鬼門開，更是大膽打破禁忌，邀請「鬼王」陳為民面對面與大家分享毛骨悚然的鬼故事，搭配店內的恐怖光雕，讓現場氣氛更加刺激。

【It’s me金酒吧】
地址：台北市松山區八德路四段149號
營業時間：6/22~8/18，每週三至周日18:00~01:00

關鍵字： 台北市美食 金門酒廠 It’s Ｍe Bar 鬼王派對

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