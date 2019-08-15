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被湖景包圍！瑞典「漂浮旅館」公佈最新照片　明年開放預約

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▲瑞典「北極浴」(Arctic Bath Hotel )。(圖／Arctic Bath AB粉絲頁）

▲瑞典「北極浴」(Arctic Bath Hotel )可以眺望整個Lule河。(圖／Arctic Bath AB粉絲頁

文／麗塔

不久前造成北歐迷轟動的瑞典漂浮旅館，最近公佈最新的內裝照片，內裝以木質暗色系的簡單風格呈現，充滿濃濃的北歐氣息，待在房內就能欣賞湖景，預計將在今年完工！

根據孤獨星球網站指出，漂浮旅館「北極浴」（Arctic Bath Hotel ）目前還在興建中，地點就在瑞典北部的Luleå，這個旅館最為人稱道的是，冬季時它會凍結在湖上，夏天時則會浮在水面上。旅館包括湖上和岸上總共有12個客房，目前岸上的部分已經完成，挑高的房間使用全玻璃，旅客待在房內就可以眺望整個Lule河。

▲瑞典「北極浴」(Arctic Bath Hotel )。(圖／Arctic Bath AB粉絲頁）

▲瑞典「北極浴」（Arctic Bath Hotel）目前還在興建中。(圖／Arctic Bath AB粉絲頁）

漂浮旅館除了採用當地建材之外，建築師也秉持著對當地環境影響最小的信念進行；也因此，當建築體建好後，底下的花草仍可以安好地生長。

旅館本身使用的是環保能源，不會造成額外的廢棄物。至於內部使用的材料，內牆使用的是松木，地板則是深色橡木。旅館中心設計給旅客做太陽浴，旅客也可以在這邊體驗冰水浴，甚至抬頭就能看到極光，而且所有客房都含有wifi以及暖氣，旅客也可以使用平板和旅館人員聯絡。

▲瑞典「北極浴」(Arctic Bath Hotel )。(圖／Arctic Bath AB粉絲頁）

▲瑞典「北極浴」(Arctic Bath Hotel )使用當地建材。(圖／Arctic Bath AB粉絲頁）

目前旅館將在2020年2月初開放預約，有興趣的旅客可以多加留意。

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關鍵字： 瑞典旅遊 漂浮旅館 北極浴 瑞典住宿 歐洲旅遊

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