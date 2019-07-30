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研發3年半！詹姆士自創品牌「詹麵」上市　3種醬料混搭也好吃

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▲▼詹麵。（圖／記者徐溱謐攝）

▲名廚詹姆士30日推出自創品牌「詹麵」。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／採訪報導

近年乾拌麵在消費市場上非常受歡迎，不少餐廳和名人也紛紛推出自家品牌的乾拌麵。擁有32年資歷的名廚詹姆士30日正式推出自創品牌「詹麵」，花了3年半的時間和近千萬的研發經費，終於做出3種不同口味的「詹麵」和「詹醬」都可以混搭使用。

▲▼詹麵。（圖／記者徐溱謐攝）

▲3種不同口味的「詹麵」和「詹醬」都可以混搭使用。（圖／記者徐溱謐攝）

對詹姆士來說，擁有一種屬於自己的口味，進而推廣讓更多人喜愛，是他在廚師生涯中追求的目標，12年前開始就興起「為什麼不做個商品」念頭，但總覺得廚師在餐廳料理和上市量產有截然不同的考驗，想法產生後他一直在默默推動，只是還沒達成自己既定的要求。

這3年經過不斷地反覆測試，終於在2018年底確定味道、找工廠製作。「詹麵」90公克的麵條可以在2分半的時間內快速煮熟，比起市面上約4到5分鐘還來得俐落；方形麵體在口中的立體感好，細麵也可以吸附更多的醬汁，吃起來比其他麵體更為濃郁。

▲▼詹麵。（圖／記者徐溱謐攝）

▲詹麵的麵條烹調時間短，吃起來也很濃郁。（圖／記者徐溱謐攝）

詹姆士精心研發的「詹醬」可以作為「詹麵」的醬料，也可以和台灣的各種食物搭配，如沙拉、切仔麵、水餃，甚至蔥抓餅，為大家都習以為常的食物締造出更有風味的新口感。「詹醬」中的堅果、川麻兩品項，是目前市面上唯一商品，而激麻口味，吃完後嘴唇有顫動感，也能聞出濃郁的花椒香，口味非常強烈。

▲▼詹麵。（圖／記者徐溱謐攝）

▲詹醬也可以搭配其他食物使用。（圖／記者徐溱謐攝）

詹姆士受訪時透露，「最一開始其實是想要做醬料，但消費者比較難在短時間熟悉醬料的口味，所以才決定用麵把醬串起來」，目前推出的3款口味都可以互相混搭，他也會繼續開發新口味，以自己敏銳的味覺為消費者調配出最好吃的口味。

關鍵字： 台北市美食 詹麵 乾拌麵 詹姆士

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