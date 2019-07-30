7/31開幕！黑毛屋插旗微風台北車站　首3日「肉量免費升級」



▲日本和牛壽喜燒，輕量680元。（圖／乾杯提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

看準台北車站坐擁龐大人潮，乾杯集團旗下鍋物品牌「黑毛屋」微風台北車站店7月31日開幕，標榜「日本和牛680元起，伊比利豬580元起」，主打日本四大鍋物來搶攻轉運商機。為歡慶開幕，祭出開幕首三日限定優惠，凡於7月31日至8月2日來店享「肉量免費升級」（輕量升級標準，標準升級大盛）。

黑毛屋微風北車店以大面茜紅色土壁，搭配淺木色樑柱與圍籬，營造明亮輕盈的細膩和風。45坪空間設有57席，間距寬敞，客人煮鍋時也能保有舒適空間，偌大的U型吧檯，讓服務人員更加貼近客人需求，完整呈現黑毛屋「暖心」又「暖胃」的品牌DNA。





▲Bellota涮涮鍋，輕量580元。

黑毛屋主打涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋四大鍋物，鹹甜交織的「壽喜燒」是日本傳統認為最適合品嚐日本和牛的吃法，不只能提升和牛香氣，更能中和豐富油脂帶來的油膩感，輕涮3到5分熟，佐有產銷履歷認證的土雞蛋液，嚐起來入口即化、細緻滑順。以柴魚熬煮的「涮涮鍋」最適合享用伊比利豬，輕涮3分熟、品嚐它脂肪中獨有的甜味。





▲摩滋鍋，輕量580元。

至於博多風水炊鍋、博多風牛小腸摩滋鍋都是台灣少見的口味，兩者售價580元起。博多風水炊鍋以雞骨熬煮6小時、充滿膠質的天然湯頭，搭配台灣優質的雲林黑羽土雞，肉質紮實Q彈；博多風牛小腸摩滋鍋主要特色是將肥美具嚼勁的澳洲和牛小腸，搭配韭菜，沾上自摩滋醋，一口摩滋、一口啤酒的涮嘴吃法。





▲水炊鍋，輕量580元。

在菜單設計上，可依消費者食量與喜好自由選擇，肉盤分為「輕量」110g、「標準」165g、「大盛」220g 三種份量，菜盤、山藥雞肉丸子與白飯都可以加購升級份量，還有營養健康的越息米飯、什穀米飯、自製火鍋料、甜點，以及飽吸湯底精華的四款主食：雞蛋雜炊、壽喜燒雞蛋烏龍麵、干貝野菇炊飯與松露堅果燉飯。