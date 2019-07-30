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會發光的珍奶台灣Sharetea也喝得到　海撈堂7/31開幕送百杯黑糖珍奶

ETtoday餓勢力

▲會發光的珍奶台灣Sharetea也喝得到　海撈堂7/31開幕送百杯黑糖珍奶。(圖／聯發國際餐飲提供)
▲會發光的珍奶台灣Sharetea也喝得到。(圖／聯發國際餐飲提供)

記者黃士原／台北報導

7月19日才在日本五百多家壽司郎開賣的Sharetea聯名珍奶，因為主打「會發光的珍奶」轟動全日本，會發光的珍奶照片也攻佔IG版面，現在台灣也喝得到了，Sharetea忠孝、西門、永康3家門市即日起開始販售。

Sharetea以最快的速度開發「會發光的珍珠台灣版」，以獨家技術開發出無防腐劑、無色素的純白珍珠，經過門市人員的蜜釀使其上色與添加甜度，乍看之下顏色比日本版的深，但在底部打燈後，立刻變得像琥珀般的晶透。

▲會發光的珍奶台灣Sharetea也喝得到　海撈堂7/31開幕送百杯黑糖珍奶。(圖／聯發國際餐飲提供)
▲海撈堂7/31開幕送百杯黑糖珍奶。(圖／聯發國際餐飲提供)

另外，全新的黑糖珍珠鮮奶飲品「海撈堂」，除了有黑糖/草莓/抹茶三種口味，還可以選擇在表面撒上黑糖粉炙燒，試營運十天以來，創下上萬杯的銷售成績，海撈堂預計7月31日正式開幕，店家也將在當天送出100杯黑糖珍珠鮮奶，預計將出現排隊人潮。

Sharetea全球旗艦店
地址：台北市大安區忠孝東路四段221號
電話：02-2711-7008

Sharetea永康店
地址：台北市大安區信義路二段196號
電話：02-2321-0066

西門武昌店
地址：台北市萬華區武昌街二段60號
電話：02-2314-1616

海撈堂黑糖珍珠專賣店
地址：台北市忠孝東路四段49巷2號1樓(“Share le Pain微酵烘焙”戶外廣場)

關鍵字： 美食情報 Sharetea 會發光的珍奶 海撈堂

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