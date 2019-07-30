揪另一半來挑戰！辰光橋8/3七夕活動「500朵玫瑰」免費送

▲新北市水利局將於8月3日舉辦「辰光鵲橋.閃耀七夕」活動。（圖／新北市政府提供）

記者彭懷玉／綜合報導

七夕還沒想好要去哪嗎？新北市水利局將於8月3日舉辦「辰光鵲橋.閃耀七夕」活動，現場完成趣味互動闖關遊戲即有機會獲得限量情人禮、現沖咖啡及玫瑰等贈品，另邀請專業演唱團隊在辰光橋演奏經典情歌，沒有制式舞台，更能拉近與聽眾距離，讓情人們沉浸在幸福的氛圍。

▲辰光橋以牛郎織女為概念設計而成。（圖／新北市政府水利局提供）

辰光橋是新莊區至三重區行人及自行車專用的景觀橋，這座以牛郎織女為概念設計而成的「新北鵲橋」，從黃昏到星辰美景皆有不同景緻，雙曲線的辰光橋自去年底啟用後，已成為情侶最新打卡點。

▲「辰光鵲橋.閃耀七夕」今年是第一年舉辦。（圖／新北市政府水利局提供）



新北市水利局楊股長表示，「辰光鵲橋.閃耀七夕」今年是第一年舉辦七夕活動，活動從下午5點開始至9點左右，剩下的時間不打擾，可以留給情侶在景觀橋談心、散步，凡在當日下午5點至6點，至辰光租借站租借自行車，即可獲得咖啡兌換券（限量100張），民眾可直接在浪漫的歌聲中啜飲香醇咖啡，另外，活動現場也備有500朵玫瑰花贈送給民眾，送完為止。

▲辰光橋8月3日晚上6點將展開「浪漫互動闖三關」活動。（圖／翻攝自新北水漾官網）

下午6點起，辰光橋上將展開「浪漫互動闖三關」活動，完成任務的前100對情侶除了能獲得限量情人禮外，再加碼咖啡兌換券1張及玫瑰花2朵。單身的人也別羨慕，凡是前150位與地標「美人魚」及「吹泡泡少女光雕」合照，上傳到新北水漾粉專，也同樣能獲得祝福玫瑰1朵。

▲凡是前150位與地標「美人魚」及「吹泡泡少女光雕」合照，上傳到新北水漾粉專，也同樣能獲得祝福玫瑰1朵。（圖／新北市政府水利局提供）

辰光橋下廣場進駐胖卡餐車，晚間7點音樂會將會準時登場，演唱中不定時獻上玫瑰花祝福前來的情人們，讓民眾提前感受七夕佳節的熱度。

辰光鵲橋.閃耀七夕

時間：2019年8月3日下午5點-9點