點評：好想吃啊><





▲必吃蜜汁雞腿，鮮嫩多汁超搶手。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）



實習記者蔡雅丞／綜合報導

受到港式飲食的風潮，不論是菠蘿包、雞蛋仔或著是燒賣等等，在台灣的接受度都很高，尤其是港式燒臘，更是很多上班族的午餐首選；台中就有間隱藏版燒臘，從小攤販賣到變鐵皮屋，限定一周只賣一天，想吃的人還得早點去買，因為這間燒臘店生意好的時候還曾創下「2小時就賣完的紀錄」！





▲從小攤位變成鐵皮屋，這間燒臘店唯一沒變的是生意依舊很好。

這家周日才有的「臘哥蜜汁燒雞」，位於台中清水華江南街一段上，全台就這麼一家！臘哥蜜汁燒雞不起眼的鐵皮屋外觀常常會被不小心忽略，只有在地人才知道這家人氣有多旺、多好吃；老闆說，剛開始賣的時候只有一個小攤位，後來才開始在這鐵皮屋中販賣，賣的項目很簡單，就只有脆皮燒肉、鳳爪凍、考雞塊和烤雞腿，而且都50元有找！







▲蜜汁烤雞腿＄45元

「蜜汁烤雞腿」是店家的人氣招牌，外皮烤得微焦，就像抹了一層焦糖一樣，還沒到店門口就能聞到濃厚得香氣。很多人吃烤雞腿最怕的就是雞皮太過油膩，但部落客《蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse》表示，店家最讓人驚豔的部分就是那雞腿皮薄香脆，再搭配獨特的醬汁，吃起來甜甜又不會過於死鹹，相當涮嘴。







▲脆皮燒肉＄40元

除了蜜汁烤雞腿之外，一口咬下就卡滋卡滋的「脆皮燒肉」也是店家的人氣商品，口味偏重的燒肉搭配白飯剛剛好，如果你剛好有機會來到台中美食，一定要來感受一下臘哥的魅力，這邊也提醒民眾，由於臘哥一周只賣一天，若是很怕吃不到建議可以在周五時透過臘哥粉絲團預定，這樣就不用擔心跑一趟了。

臘哥蜜汁燒雞

電話：0938813731

店址：台中清水區秀水里六鄰華江南街一段188號

營業時間：周日15：00 – 20：00（or賣完為止）