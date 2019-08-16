罰金500歐起跳！遊威尼斯別觸犯這些規定　嚴重恐強制驅離

▲威尼斯。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

為了更好的旅遊品質及保護當地古蹟，威尼斯對觀光客的規定與日增加。旅客不要認為身為觀光客，就應該會有「通融的餘地」，因為目前已經有2名德國旅客因為不遵守當地規定而被重罰，以下將告訴大家遊威尼斯應該要遵守的規定。

根據孤獨星球網站，威尼斯政府提出Daspos的新規，主要針對觸犯以下規定的旅客作懲罰：在商店門口、歷史紀念碑、橋梁坐下或躺下；沒有穿上衣或是穿著泳衣逛街；在運河裡游泳或洗澡等等。這些規定是從去年夏天開始實施的「#EnjoyRespectVenezia」延伸版，#EnjoyRespectVenezia不准旅客到處吐痰、不准在公共空間坐下野餐、不准在城市當中的橋樑逗留太久、不准騎腳踏車等等。

其中有2位來自德國柏林的旅客，因為在著名的Railto橋上面使用卡式爐煮熱飲，結果被罰了超過30000台幣（900歐元），並且被驅離威尼斯。威尼斯政府表示，這是今年自5月以來第40起旅客嚴重觸犯當地規定被請離的案例。

威尼斯市長Luigi Brugnaro強調，威尼斯應該受到旅客尊重，因此當地警方會針對為所欲為的旅客作嚴厲的處置，並告知該旅客的大使館，不得再進入威尼斯。

除此之外，其他規定包括早上8點到晚間8點之間不得飲酒，戶外的團體慶祝活動只能在白天或是周末進行，觸犯者罰金約900台幣（25歐）起跳，嚴重違規行為最高處17500台幣（500歐元）。

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