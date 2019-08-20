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搶一盒等2小時！台中幽靈餐車　只賣大腸、香腸跟鹹豬肉

點評：花生大腸、香腸、鹹豬肉三個搭配，真的絕配！
ETtoday餓勢力

▲▼胖子修行動餐車。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲光是站在餐車旁，就能聞到花生大腸、香腸，以及鹹豬肉的香氣撲鼻而來。（圖／《蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse》提供，以下皆同）

實習記者趙家玉／報導

說到「胖子修」，應該有許多台中人都聽過。很難想像只要胖子修行動餐車一出沒，生意就會好到人潮大爆走。這間以花生大腸、香腸跟鹹豬肉為主的小吃餐車，東西看似簡單，但名氣卻是厲害到甚至連警察都來關切。單純路過的人，也很容易被大排長龍的人潮所吸引。很多忠實顧客，不管餐車開到哪，他們就跟到哪，說它是台中最狂的行動餐車當真一點也不誇張！

▲▼胖子修行動餐車。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲大排長龍的人潮，真的不誇張！大家都是為了這份美味而來。

▲▼胖子修行動餐車。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲胖子修行動餐車人潮多到連警察都來關切。

胖子修行動餐車之所以吸引這麼多人潮，絕對不是開玩笑。不管是花生大腸、香腸，或鹹豬肉，都是店家手工製作。薑片、醃蘿蔔等配菜，也是自己醃製而成。重點是一百多元就可以買到滿滿一整盒，手拿起來沉甸甸地，份量滿到連盒子都蓋不住，整個CP值爆炸。除此之外，美味程度更不在話下。看著工作人員不時翻動著烤盤上的食物，光是站在旁邊，就能聞到花生大腸、香腸，以及鹹豬肉的撲鼻香氣。

▲▼胖子修行動餐車。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲工作人員不時翻動著烤盤上的花生大腸、香腸，以及鹹豬肉。

▲▼胖子修行動餐車。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲胖子修行動餐車菜單。

▲▼胖子修行動餐車。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲份量滿到快炸開，CP值破表。

花生大腸口感紮實，內餡飽滿，花生香足夠；香腸建議搭配薑片享用，增添風味；鹹豬肉外皮焦黃酥脆，一口咬下會噴出油汁，而且不會過膩。除了單吃之外，還可以連同洋蔥一起吃，幫助解膩。

▲▼胖子修行動餐車。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲鹹豬肉外皮烤得焦黃酥脆，一口咬下會噴汁。

▲▼胖子修行動餐車。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲配菜像是薑片、醃蘿蔔、洋蔥都是手工親自製作。

胖子修行動餐車沒有固定的販賣時間與地點，想來一盒，就必須好好關注粉絲專業最新公告。初次購買的顧客，記得抵達時不是先排隊，而是先跟店家領取號碼牌，不然排到最後都等不到那份美味。

胖子修行動餐車

時間：粉絲專業公告為主
地點：粉絲專業公告為主
電話：0955987778
 
＊以上圖片皆由部落客《蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse》授權提供，現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 胖子修行動餐車 蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse 達人美食 美食情報 台中美食

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