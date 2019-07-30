最應景情人節甜點！特搜4家超浪漫「花朵蛋糕」　 一秒收服女友心

▲Felicitas Patisserie的捧花蛋糕非常精緻 。（圖／Felicitas Patisserie粉絲專頁）

記者徐溱謐／綜合報導

下禮拜就是七夕情人節了，還沒想好要送什麼禮物嗎？鮮花看似是張安全牌，但似乎有點沒創意，《ETtoday新聞雲》幫大家挑選了4家造型浪漫又精緻的「花朵蛋糕」，絕對一秒收服女友心。

Felicitas Patisserie

這家蛋糕店很厲害，以捧花花束為概念打造「捧花蛋糕」，蛋糕本身就像是一盆鮮花，每一朵花的顏色都和鮮花一樣嬌嫩，但其實這些美麗的顏色都是用天然水果果泥和天然奶油霜調製而成的，從天然食材中萃取顏色，全是蛋糕師傅純手工製作，因此如果想自行挑選款式，需要提前5個工作天預定。

地址： 台北市大安區和平東路二段118巷54弄20號

電話： 02 2736 3210

▲花朵的顏色都是從天然食材萃取的 。（圖／Felicitas Patisserie粉絲專頁）

MYRA

店裡的擠花蛋糕外觀看起來和奶油霜做成的花朵非常相似，但其實這家店的花是用韓國最流行的白豆沙擠花製作而成的，用天然蔬果粉調配出花朵的各式色彩，搭配蛋糕師傅專業的擠花技巧，才能在蛋糕上種出朵朵立體的花，店裡沒有現貨的擠花蛋糕，如果想吃一定要提早預定。

地址： 台北市大安區永康街31巷8號

▲MYRA蛋糕上的花是用白豆沙擠花製作而成的。（圖／MYRA粉絲專頁）

Cher Mouton姆桐花

這間店的蛋糕都是「裸蛋糕」，只在蛋糕的表面塗上非常薄的奶油，強調輕巧、純粹、健康無負擔，吃起來也比較不膩口。蛋糕師傅會選擇當季的水果、食用花和香草植物，在蛋糕上種出一片色彩繽紛的小花園，店裡也有內用座位，可以和情人一起度過悠哉的午後。

地址： 台北市大安區四維路76巷1號1F

電話： 02 2708 6152

▲Cher Mouton姆桐花的蛋糕就像是一座小花園。（圖／Cher Mouton姆桐花粉絲專頁）

Kawacake

最後這間的蛋糕和其他間非常不一樣，蛋糕師傅把美麗的食用花瓣直接冰封在透明寒天庫利裡，口感有點像固態的果汁，下面那層則是莓果巴巴露亞，包裹著內餡杏仁達克瓦滋，整體的熱量不高，酸酸甜甜的不會過於甜膩。蛋糕裡使用小農契作的鮮花、水果，會跟隨季節調整，必須在4天前下單預購。

地址： 新北市永和區永元路105號

電話： 02 2926 3888

▲卡瓦蛋糕的真花瓣蛋糕將食用花冰凍在寒天庫利裡。（圖／卡瓦蛋糕kawacake官網）