新竹南寮漁港景觀升級！魚鱗天梯旁多了「天梯之翼」還有日式景觀石

▲新竹南寮漁港景觀再升級！魚鱗天梯旁的「天梯之翼」完工開放 。（圖／新竹市政府漁業科提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

新竹市南寮漁港內新建300公尺的「天梯之翼」，讓「魚鱗天梯」周遭設施更完善了！新竹市府今（30日）表示，南寮漁港濱海水岸改善工程已完工啟用，主要是替港內碼頭內鏽蝕的繫船鋼重新除鏽上漆，並在魚鱗天梯打造共300多公尺的「天梯之翼」水岸護堤，市民又多一處延伸出去賞夕陽、看海閒逛的好去處。

▲將拋石段再延伸300多公尺，保護北側堤防免受海浪侵蝕，同時也兼顧景觀營造，以原生大石塊鋪設，讓護堤成為魚鱗天梯兩側的「天梯之翼」。



因應人潮不斷，重塑魚鱗天梯周遭景觀，此次特別將拋石段再延伸300多公尺，保護北側堤防免受海浪侵蝕，同時也兼顧景觀營造，以原生大石塊鋪設，讓護堤成為魚鱗天梯兩側的「天梯之翼」，民眾造訪魚鱗天梯時，也能沿著海岸漫步，零距離感受新竹漁港海岸風光。

▲除重整草坪，也由日本庭園造景專家小口基實老師指導擺放錯落的景觀石，讓民眾能坐看海景賞夕陽 。



另外，魚鱗天梯堤上空地因人潮踩踏地面裸露，除重整草坪，也由日本庭園造景專家小口基實老師指導擺放錯落的景觀石，讓民眾能坐看海景賞夕陽；同時重新鋪設進出天梯的洗露骨材步道，方便遊客進出魚鱗天梯，景觀再提升，遊客進出也更加安全便利。

▲魚鱗天梯是新竹知名打卡點。（圖／雄獅旅遊提供）



適逢夏季，正適合造訪新竹漁港，全家大小可騎腳踏車一遊17公里海岸線，到親子沙灘玩水踏浪，風箏賽場放風箏、魚鱗天梯拍美照，同時能品嘗漁港最青的海鮮，度過愜意的夏季時光。

▲工程包含漁港繫船柱重整。

