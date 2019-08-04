點評：好想吃啊><





文、圖／Viviyu旅遊美食世界

在花蓮市中心中華路與博愛街口的『一心泡泡冰』，是我從學生時代吃到現在只要回花蓮就想去報到的老店之一，以前總是吃泡泡冰或是刨冰系列，這次吃到新口味的雪花冰，竟然連馬卡龍都是店家去拜師學藝自行烘焙的！好吃到我家小孩問老闆有沒有單賣馬卡龍了啦～

位於中華路與博愛街口的一心泡泡冰位置相當顯眼，遊客們來到花蓮採買伴手禮必走的中華路一條街，買累了剛好可以到這來嚐嚐冰品休息。

暑假天氣正熱，下午時段或是晚上生意都很好，幸好店家動作很快，所以不用等太久就吃到囉～

學生時代最愛的泡泡冰系列，現在還是很喜歡，可以選不同口味搭配著吃。

看到這麼多口味的雪花冰，每一種看起來都婕好吃，不知道要選擇那一款嗎？來看看我吃了什麼吧～

芒果牛奶雪花冰＄200

據說這是店內目前很受歡迎的兩款雪花冰，因應夏天芒果季，國外觀光客最愛芒果牛奶雪花冰，台灣的水果真的是又甜又香很好吃～

黃澄澄如蜜般的芒果，切成塊狀份量挺多的，每一口都能嚐到芒果，這是主角還是配角我已經分不清楚，但我實在是太愛吃芒果了，就連小孩也忍不住想快點吃到它～

淋上芒果醬結合底下的牛奶雪花冰一起吃香香甜甜的，融化在口腔之中的芒果香。

提拉米蘇雪花冰＄210

我得老實說，一開始沒有很期待這口味，因為覺得就是巧克力粉灑上的雪花冰～但這完全是錯的！嚐了一口之後覺得這提拉米蘇根本就是甜點完全覆製成雪花冰口味，竟然可以這麼香融化在舌尖的感覺就是提拉米蘇本尊呀～

上方的馬卡龍有畫龍點睛之妙，我很想試試味道，但被眼明手快的ANITA和VINCENT搶走了…據說入口即化很好吃；老闆為了要完整呈現這道冰品還特別學作了馬卡龍，真的是很厲害！

中間竟然還有驚喜，藏了顆咖啡冰淇淋，提拉米蘇吃起來有些許的酒香味，真的是超好吃！

讓我回桃園之後還很懷念的滋味，好想再去吃一次呀～

栗子牛奶雪花冰＄170

我覺得老闆根本是在弄法式冰品嘛，竟然連蒙布朗冰品也出現了，上方真有顆栗子，搭配的是覆盆子冰淇淋，有層次的口感。

從最上方的糖漬栗子，再來微酸的覆盆子冰淇淋，主角甜栗子泥更是香濃，嚐了一口真的讓我驚艷，再加上我本身就相當喜愛栗子，接著又連續吃了好幾口才肯停下。

日本靜崗抹茶紅豆雪花冰＄150

店家使用好的原料，抹茶粉採用來自日本靜崗，吃起來不會苦反而香氣迷人，搭配上粒粒飽滿煮得剛剛好的紅豆，旁邊再放上Q彈的湯圓。

最上方的布丁也好可愛，滑嫩的模樣快要溜進抹茶雪花冰裡～

因為我們有位熱愛湯圓的姐妹，加點了一碗三圓，我分食了幾顆真的很有彈性也有淡淡的香氣呦。

我們總共選了四款雪花冰一起分食，我個人喜愛的順序是提拉米蘇＞栗子牛奶雪花冰＞抹茶紅豆雪花冰＞芒果牛奶雪花冰，原來法式甜點雪花冰可以這麼特別又好！

但每個人的口味不太相同，像小孩們的順序則是芒果牛奶雪花冰＞提拉米蘇＞栗子牛奶雪花冰＞抹茶紅豆雪花冰，僅提供給大家參考。

離開時店內滿滿的人潮，記得還有二樓用餐座位區，我們就是在一心泡泡冰享受了美好的冰品時光～

一心泡泡冰

地址：花蓮縣花蓮市中華路66號

營業時間：11：00－22：00

電話：038346179

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