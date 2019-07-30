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台北南港的這家茶飲店全品項完全不加糖　祕密在「甜菊葉」

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▲任性到底不肯加糖　全台灣唯一全品項完全不加糖的茶飲店。(圖／甜水齋提供)
▲趙雲力氣足成分是黃耆紅棗枸杞甜菊葉的養生元氣飲品。(圖／甜水齋提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

「賣茶就是要加糖才好賣啊，連一點點糖都不肯加，老闆肯定是瘋了」，對於開在南港南軟園區的手搖茶飲店「甜水齋」，不少客人都有這樣的評價。甜水齋的茶飲全都是無糖，卻有濃郁的天然清甜味，讓許多人經常叫甜水齋從南港專程外送飲料，堪稱是南港隱藏版的人氣茶飲店。

店老闆廖仲佐表示自己原本在美國唸書，回台後和太太兩人都愛上了手搖茶飲，幾乎天天買天天喝，不知不覺胖很快，體重直達103公斤，太太的體重也到80公斤，倆人不得不認真檢視體重，結果發現幾乎每天都會買的手搖茶飲，其中所含的糖分和熱量相當驚人，被列為必須馬上戒掉的項目。

▲任性到底不肯加糖　全台灣唯一全品項完全不加糖的茶飲店。(圖／甜水齋提供)
▲店老闆廖仲佐表示自己原本在美國唸書，回台後和太太兩人都愛上了手搖茶飲，幾乎天天買天天喝，不知不覺胖很快，體重直達103公斤。

廖仲佐說，太太完全戒不掉以往喝飲料的習慣，更不喜歡不甜的無糖口味，人工合成的代糖又有許多疑慮，讓他一直思索著有什麼樣的方式可以讓飲料甜甜好喝又健康無負擔。直到認識一位中藥行老闆告訴他，有一種甜度極高卻幾乎無熱量的甜菊葉，在日本是風行已久的健康飲食原料，於是開始向中藥行老闆認真學習茶飲調配，並且離開紡織業開了全台灣第一家，也是唯一完全無加糖的手搖茶飲店。

▲任性到底不肯加糖　全台灣唯一全品項完全不加糖的茶飲店。(圖／甜水齋提供)
▲全台灣唯一全品項完全不加糖的茶飲店。

因為標榜無糖，味道卻很清甜，一開始做生意遭受很多質疑，廖仲佐索性在門市放置甜菊葉讓客人直接含在嘴裡，植物葉片直接散發濃郁甜味讓客人驚訝不已。特別的是，不同於加糖的甜，來自甜菊葉的風味是「特別清甜」。廖仲佐還花心思幫每種飲料都用三國的人物來命名，例如「趙雲氣力足」的味道甜中帶點類似人蔘的回甘，其實是黃耆的味道，招牌飲品「周瑜消消氣」是十味青草茶，微甜帶點清香的薄荷味。另外「決明拿鐵」只有決明子、甜菊葉和鮮奶三種成分，是純天然又不加糖的鮮奶茶。

甜水齋地址：台北市南港區三重路19-4號1樓

關鍵字： 美食情報 甜水齋

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