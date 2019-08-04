點評：想吃看看！





文、圖／虎麗笑嗨嗨

幸福麵屋搬新家囉！新店址位在大立精品百貨附近的中華四路上，餐廳隱藏在人行道樹後方，有著日式氛圍空間，提供主廚特調烹煮的台式創意麵食，還有份量十足的牛肉丼飯可選，滿足想要輕鬆聚餐的吃貨，即使一個來用餐也很沒問題～

虎麗私心最愛招牌必吃的「老火鍋麻辣麵」，可配牛肉或豬肉，清香溫潤的湯底加上選用5種辣椒、多種辛香料、中藥材烹煮的麻辣醬，滋味濃郁甘醇，搭配Q彈的麵條愈吃愈涮嘴。重口味可以試試「韓式泡菜麵」，肉品一樣依照喜好任選，厚實濃醇的泡菜湯底有厚實辣感，還能吃到療癒起司、滿滿肉片、爆汁豆腐、Q彈年糕、大片熱狗、清脆泡菜等配料，完全滿足愛豐富口感的味蕾。嘴饞的話推薦加點一份牛肉捲餅，酥香餅皮包著燉煮入味的牛肉，吃起來香氣十足不油膩～（座位數不多，人潮多時請耐心等候／有提供外帶服務）

麵食

▲韓式泡菜牛肉麵 拉麵 165元

療癒系麵食就是韓式泡菜牛肉麵，虎麗覺得很像在吃單人份的部隊鍋，還蠻飽足的！厚實的辣感很開胃，湯底濃醇帶點泡菜酸甜味，加上滿滿牛肉片滿足肉食胃，還有起司和多種配料吃起來豐富滿足～麵條可以依照喜好選擇拉麵、細麵、寬麵，這道是搭配Q彈拉麵。

▲湯底十分濃郁香醇，蠻適合重口味吃貨享用。

▲韓式泡菜牛肉麵加了起司更添風味，有些許奶香很順口。

▲麵食配料很多樣，有吸滿湯汁會爆汁的豆腐、Q彈年糕、大片熱狗、清脆泡菜，口感層次相當豐富。





▲拉麵吃起來Q彈有勁，每一口都有湯汁的鹹香辣滋味～

▲老火鍋麻辣豚肉麵 細麵 150元

這是虎麗私心最愛的老火鍋麻辣麵，來到幸福麵屋絕對必吃！主廚精心烹煮的湯底溫潤甘醇，加上選用5種辣椒、多種辛香料、中藥材熬製的麻辣醬，可以搭配大辣、中辣、小辣三種辣度，滿足嗜辣者味蕾，敢吃辣可以從中辣開始試試。

▲虎麗吃的小辣帶有微香風味，口感反而是韓式泡菜牛肉麵更辣一些～

▲肉品有牛肉和豚肉可選，虎麗是點豚肉，肉片份量有誠意，還能吃到紮實的豬肉塊，加上軟嫩鴨血、豆腐、黃金頑、豆皮、菇類等配料，吃來嘴巴不無聊。





▲凍豆腐吸滿了湯汁，入口瞬間爆汁很香醇。

▲有些Q勁的細麵飽滿涮嘴，帶著老火麻辣湯的香氣讓人一口接一口。

▲牛三寶麵（牛肉＋牛肚＋牛筋）寬麵 145元

喜歡純牛肉麵食推薦點牛三寶，可以吃到主廚滷製入味的牛肉、牛肚、牛筋，多種脆嫩咬感滿足愛咀嚼的味蕾！牛肉湯是紅燒口味，喝起來溫潤清香不膩口。





▲寬麵比較軟Q，吃起來帶點微嚼勁，也能完整包覆牛肉湯汁。

▲牛肉帶筋吃起來紮實不乾柴，有著淡淡清香味很順口～

▲牛肚包覆湯汁很脆嫩，每一口都飽滿多汁！

▲還有滿滿膠質的牛筋，軟嫩微Q超療癒。

飯食

▲醬燒牛肉丼飯 120元（附牛肉湯）

飯食可以試試醬燒牛肉丼飯，是選用紮實咬感的牛腱肉，滷製入味再搭配洋蔥、鰻魚醬汁拌炒，特別香醇，口感脆嫩有嚼勁，帶點微鹹滋味很下飯！

▲白飯淋上主廚自熬的鰻魚醬汁，多了香氣和鹹甜風味，份量剛好吃得飽。

▲這碗丼飯有附牛肉湯，喝起來清甜爽口～

點心類

▲牛肉捲餅 80元

酥酥的捲餅包牛肉，滋味清香不油膩，吃麵可以多點一份享用比較滿足！

幸福麵屋菜單 MENU

用餐空間

▲板前吧檯用餐感覺很輕鬆，即使一個人來吃麵也OK！

▲幸福麵屋餐廳外觀。

幸福麵屋

地址：高雄市前金區中華四路322號

電話：07－2210311

營業時間：週二至週日11：00－14：00、16：30－20：30／週一公休

有提供外帶服務，座位數不多，人潮多時請耐心等候

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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