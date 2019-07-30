大稻埕情人節本週登場！「交通管制懶人包」出門前必看

▲「2019大稻埕情人節-萬人一起唱情歌」8月3日晚間將施放8分鐘煙火秀。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

記者彭懷玉／台北報導

七夕必看盛事將在本週六日登場！「2019大稻埕情人節」於8月3、8月4日於延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉辦，8月3日晚間，最令人期待的煙火秀在淡水河3-5號水門間水域施放，觀傳局透露今年煙火時間長達8分鐘，為了避免交通大打結壞了興致，北市府警局將於周邊道路實施交通管制，請民眾多加注意。

▲▼大稻埕情人節煙火秀模擬畫面。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）





一、周邊道路交通管制範圍：

1.第1階段管制：8月3日18點至23點（視狀況提前或延後）

平面道路：涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－忠孝西路－環河北路所圍區域，管制車輛進入（當地居民除外）。

民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、長安西路與延平北路口及鄭州路與塔城街口管制往西；延平北路與民權西路口彈性管制車輛往南行駛。



環河快速（高架）道路：北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制，忠孝橋至西園路口段(光復橋下）往北車道管制【和平西路匝道（華江橋下）、華江橋往北進入環河高架道路匝道、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道配合管制】。



市民高架道路：東往西下環河北路匝道口封閉。



忠孝橋：進入環河快速(高架)道路，往北匝道配合封閉，禁止車輛進入；往南匝道及往市民大道不管制。



2. 第2階段管制：8月3日20點25分至21點45分（視狀況提前或延後）

原第1階段管制區域仍維持管制。



民生西路與承德路口管制車輛往西行駛，配合因應活動結束後之人潮疏散。

▲「2019大稻埕情人節」活動交通管制措施。（圖／臺北市政府警察局大同分局提供，下圖同）



二、行人管制：

為避免忠孝橋上觀賞民眾有推擠、溢出至車道、落水及遭煙火落塵擊中導致燒傷等，8月3日19點起管制行人上橋，並勸離橋面民眾，避免意外發生。



三、擴大疏導範圍部分：

規劃以環河南(北)路－民族西路－中山南(北)路－愛國西路－桂林路所圍區域為擴大疏導範圍，派員加強疏導車流運行，維護交通順暢。

▲為迎接七夕活動到來，8月2日12點起實施停車管制。



四、停車管制事項：

1. 8月2日12點至8月4日23點：3、5 號水門間堤外停車場淨空。



2. 8月3日12點至23點：

民生西路（延平北路至重慶北路段）、長安西路（延平北路至重慶北路）南側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。

民生西路（環河北路至重慶北路段）、延平北路（民權西路至忠孝西路段）取消假日黃線停車。

重慶北路（民權西路至忠孝西路）西側取消路邊停車格及假日黃線停車。



3. 8月3日18點至23點：洛陽停車場進入環河快速道路匝道封閉，管制人、車進入。

北市政府警察局大同分局提醒，因活動周邊停車空間有限，請民眾多利用大眾運輸工具前往；另管制期間建議士林及北投區來往市區請改道承德路、中山北（南）路、新生高架道路或建國高架道路行駛，並遵守各路口執勤員警指揮減速慢行或提早改道，以確保行車安全與順暢，民眾出門前務必先行了解，以免因交通問題打壞玩樂好心情。