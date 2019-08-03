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點評：看到珍珠熔岩蛋糕，已經忍不住想吃了！

文、圖／大口老師的走跳學堂

不知道情人節大餐要去哪裡吃嗎？大口已經幫各位想好了，那就是「Le NINI樂尼尼義式餐廳」啦！只要來店點選威尼斯套餐，不僅甜點可以免費升級為哈根達斯冰淇淋，8／1～8／7活動期間還會免費贈送情人節甜蜜珍珠熔岩蛋糕，帶點粉嫩色調的熔岩蛋糕搭配最近超夯的QQ珍珠，夢幻又美味，包準女孩兒都會笑開懷啊！

這份威尼斯套餐包含美國CHOICE級紐約客14oz、精緻主食及濃湯、麵包、甜點、飲品等，吃完我們都飽到天靈蓋啦～且情人節檔期還會贈送甜蜜珍珠熔岩蛋糕，這個價位真的很可以啊！

▼「Le NINI樂尼尼義式餐廳」內湖店就位於內湖花市A館二樓，繽紛的色彩搭配顯眼的招牌字樣，讓人很難忽略它啊！大家可以沿著樓梯直上二樓，或是直接將車子停到二樓停車場，來店用餐消費最高還可以折抵二小時停車費唷！

▼餐廳旁就是花市的停車場，停好車再走過來非常方便，完全不用擔心會有風吹日曬雨淋的問題！

▼門口同樣有著招牌的大大字樣，不僅顯眼又好拍，很多朋友來到這裡就會先來一張大合照啦！

▼一進到裡頭，華麗又帶有濃濃綠意的空間讓我們驚呼連連，這裡也太美了，根本可說是台北後花園無誤！

▼挑高空間搭配超明亮採光、水晶燈與綠意植栽，森林系的氛圍中又多了股華麗的元素，加上藤製吊椅更增添不少度假的悠閒感！

▼這裡光是環境、空間與氣氛都很不錯，尤其女孩兒來到這裡一定是大拍特拍啊!且這裡也曾經出借給戲劇、宣導片等廣告拍攝，也是台北市內難得好拍的餐廳空間！

▼靠窗的座位區更顯明亮寬敞，搭配皮質座椅舒適又大器，讓人可以輕鬆自在地享受美好時光！

▼這裡就像是個大型玻璃屋一樣，採用超大面的透明玻璃讓採光更加明亮，看出去的視野也非常寬廣，很適合一邊用餐一邊欣賞窗外景致！

▼這裡的用餐環境是L型的呈現方式，另外一區就像是來到森林小屋裡頭用餐，除了有2～4人座之外，也有多人座及吧台區，人多人少都適合！

▼這裡還有半開放式廚房，讓大家可以看見師傅準備餐點的過程，吃起來更加安心！

▼這一面玫瑰花牆可是IG打卡熱點，幾乎每一組客人都會來拍張照留念，口咩也不例外，讓人少女心大發啊！

▼我們點的是威尼斯套餐1399元，只要在8／1～8／7期間點這份套餐，就會免費送一份情人節甜蜜珍珠熔岩蛋糕，點多人套餐甜點還會免費升級為哈根達斯冰淇淋，真的非常划算！首先上桌的是附餐，也就是濃湯（加價50元可升級酥皮濃湯）、麵包，一旁還附有油醋醬可供麵包沾附享用！

▼剛烤好的蔓越莓檸檬草麵包還帶點溫熱，吃起來外皮酥脆，裡頭還帶點微Q的嚼感，還吃得到蔓越莓果粒與微微的青草香氣，吃起來不會有過重的負擔；沾附油醋醬享用更多了股滑順的蒜香味，更提襯不少味蕾口感！

▼套餐附的濃湯，只要加價50元就能升級酥皮濃湯，我們怕吃不下所以只加購一個！他們家的酥皮烤得很漂亮，不僅層層香酥、金黃酥脆，而且還可以掀蓋單吃或是直接加入濃湯享用，兩種吃法我們都很喜歡！

▼之前吃過掀蓋吃法，這次就大器的通通放入濃湯裡享用，吃起來帶點奶香濃郁的滋味，濕潤中還帶點微酥的香氣，搭配松露菌菇湯更是絕配！

▼當天的主廚例湯是松露菌菇濃湯，喝起來不僅有微微松露香氣，搭配菌菇、麵包塊更增添滑順香濃的滋味，單喝就很順口！

▼雙人主餐的話則是有一個豪華排餐，一個精緻主餐，不管是義大利麵、燉飯、清炒扁麵等通通應有盡有，想吃什麼都沒問題！我們主餐選的是藍鑽鮮蝦明太子義大利麵，不僅份量十足，而且藍鑽蝦還已經幫忙去殼，享用時也不沾手，連女孩兒吃起來也能非常優雅；鮮蝦不僅個頭還不小，吃起來肉質緊實Q彈，鮮美又香甜，而且份量給得非常足，兩個人也能吃得很過癮！

▼粉橘色的醬料緊緊巴附著細麵，吃起來帶有明太子的顆粒口感，奶醬適時溫潤了明太子的鹹香滋味，搭配蝦子香氣更增添不少鮮美海味，每一口都是極致享受啊！尤其我覺得他們得明太子給得非常多，加上大約八隻藍鑽蝦份量也令人滿意！

▼看這張圖片就知道他們明太子給得相當大器，我每一口吃下都是滑順香甜又帶點逼逼啵啵的口感，味蕾層次相當多元啊！

▼每一口都是香Q滑順、鹹香帶點鮮甜口感的好滋味，光是這一份吃下來就讓我們有點飽足感了！

▼另外一道豪華排餐上桌，我們選的是美國CHOICE級紐約客14oz，一上桌就讓人驚呼這份量也太多了！

▼主廚將牛排煎至外頭微微焦香，還帶點烙痕的模樣，一上桌香氣四溢，整個超誘人啊！

▼用口咩的手當比例尺，就知道這份牛排有多大塊了吧～厚度也超過1公分，且還是採用CHOICE等級的牛肉，以這樣的份量跟品質來說，這個價位很可以！

▼一旁的配菜用料豐富也顧及色彩搭配，像是馬鈴薯起司、雞肉包裹著金桔等都好吃，與主食牛肉搭配得宜，可以感受到他們連細節都不馬虎的用心！

▼紐約客取自牛的前腰脊肉部位，因為運動量較大，所以肉質也相對較為緊實!主廚將牛排煎至外酥內軟，大約5～7分熟的熟度，帶點粉嫩色澤最剛好了；我覺得他們的紐約客吃起來帶有滿滿的油脂香氣，咬起來極富肉感、帶有嚼勁，尤其像我這種愛口感愛咬勁的饕客，豪邁的大口咬下很是過癮！

▼一旁也有附上黑胡椒醬、喜馬拉雅山火山黑鹽，適時的辛香與鹹香更能提襯出牛肉的鮮甜美味，兩者搭配起來都不錯！相比之下我自己比較愛他們得黑胡椒醬，黑胡椒的嗆辣不會壓過醬料的甜鹹，搭配他們得紐約客我覺得剛剛好！

▼飯後飲品可以任選，我們選的是芒果冰沙、濃情巧克力冰沙，一旁還附上免費升級的哈根達斯冰淇淋，也有四種口味可以任選兩款，真是太開心啦！

▼冰沙喝起來香濃微甜，冰涼暢快，在炎熱的夏天享用起來頗為消暑！

▼我們選的是草莓、香草口味的冰淇淋，尤其口咩最愛冰淇淋，有了這個包準女孩兒都會很開心的！

▼可別以為情人節大餐這樣就結束了，重頭戲就是這道免費贈送的甜蜜珍珠熔岩蛋糕，看起來滿厲害的模樣！

▼戚風蛋糕上頭的太妃糖奶油起司醬看起來呈現漸層的粉嫩色系，感覺好夢幻，女孩兒看到一定超喜歡，帶來這裡約會也超有面子！

▼首先先來看一下情人節熔岩蛋糕要怎麼享用吧！

▼首先先把周圍的塑膠套拿起來，上頭的太妃糖奶油起司醬就會沿著蛋糕體、像瀑布一樣流瀉而下～他們的醬料是採用馬斯卡彭起司搭配太妃糖、紅絲絨所調製而成，所以看起來帶點粉嫩的大理石紋～因為是手作的關係，所以每一顆蛋糕的醬料紋路也都不太一樣唷！

▼看起來也太夢幻太吸睛啦～感覺非常特別啊!但可別以為這樣就結束囉！

▼還得倒上最近超夯的黑糖珍珠，看起來讓人口水直流啊！黑糖珍珠也會隨著醬料一起流下來，看起來更加迷人了啊！

▼沒想到戚風蛋糕裡頭還有機關，原來是還藏著一些黑糖珍珠，一切開來珍珠就會跟著流洩而出，真的很促咪呢！

▼吃起來不僅蓬鬆軟Q，搭配醬料還有微微的太妃糖香氣及起司香味，吃起來微微鹹甜又香滑順口，加上黑糖珍珠QQ的口感層次更為多元美味，甜度也不會過高，好看又好吃！

▼看到這一份如夢似幻的甜蜜珍珠熔岩蛋糕包準女孩兒都會笑開懷，也是最美好的ENDING啦～還在等什麼，趕快帶另一半來這裡過情人節就對啦！

「Le NINI樂尼尼義式餐廳」不僅用餐環境明亮舒適，餐點選擇多元，尤其是情人節檔期特別適合帶另一半來這裡享用，8／1～8／7於樂尼尼全台分店只要點選威尼斯套餐通通免費送情人節甜蜜珍珠熔岩蛋糕，而且還能吃得飽足又滿足，就可以跟另一半來個甜蜜的情人節大餐！有興趣的朋友記得趕快訂位，數量有限、送完為止唷！

Le NINI樂尼尼義式餐廳內湖店

地址： 台北市內湖區新湖路三段28號2樓 （內湖花市A館，消費停車可折抵兩小時）

電話： 02－87929977

營業時間：

平日11：00～14：30、17：30～21：30（最後點餐14：00、20：30）

暑假及假日11：00～21：30（最後點餐20：30）